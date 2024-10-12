"Жизнь продолжается": SHAMAN ответил на все вопросы о разводе

Телеканал МУЗ-ТВ отметил день рождения большим концертом в Кремлевском дворце. SHAMAN исполнил на главной сцене страны две композиции – "Душа нараспашку" и "Я – Русский". А за кулисами Заслуженный артист России встретился с корреспондентом "Дни.ру".

С 2017 года SHAMAN состоял в браке с Еленой Мартыновой. Супруга была старше певца на 14 лет и сопровождала его на рабочие встречи в медиахолдингах и на радио. Но в конце сентября Ярослав Дронов, как зовут певца по паспорту, заявил о разводе. Эта тема стала ключевой в общениии за кулисами.

"Я не одинок, со мной народ, – заверил исполнитель. – Сейчас я думаю больше не о личной жизни, а о творчестве. Например, об опере "Князь Владимир", премьера которой готовится".

К разводу Ярослав относится философски – просто как к факту из жизни. "Это не значит, что я должен остановиться и ничего не делать, нет, – уверяет он. – Жизнь продолжается! Я не могу сказать, правда, что времени стало больше – мы с женой и так мало виделись. Потому что и она человек занятой, и я был постоянно на гастролях. Собственно, ничего не изменилось – у меня продолжается насыщенная гастрольная жизнь и я продолжаю служить народу России".

Сегодня Ярослав – снова завидный жених. А кого он видит рядом с собой? Каков его идеал девушки? "Важно просто, чтобы она была моей, вот и все, – улыбается самый популярный артист страны. – Чтобы меня к ней тянуло, а с ней было лучше, чем без нее. Нет какого-то критерия для любви – волосы там, фигура".