Этот ТЕСТ по биологии пройдет только настоящий отличник

ВОПРОСЫ
1. Самая удаленная от середины часть клетки называется...
А. мембрана
Б. фагота
В. оболочка
2. Сколько существует групп крови?
А. пять
Б. три
В. четыре
3. Плесень и дрожжи являются типами:
А. бактерий
Б. грибов
В. вирусов
4. Сколько хромосом у человека?
А. 23 пары — всего 46
Б. 24 пары – всего 48
В. 31 пара – всего 62
5. Какая функция гемоглобина?
А. Детоксикация
Б. участие в свертывании крови
В. перенос кислорода
6. Самая маленькая кость человеческого тела находится в...
А. в ухе
Б. в носу
В. в кисти
7. Самая большая часть человеческого мозга — это...
А. мозжечок
Б. ствол мозга
В. полушарие
ОТВЕТЫ
1. А. мембрана
2. В. четыре
3. Б. грибов
4. А. 23 пары — всего 46
5. В. перенос кислорода
6. А. в ухе
7. В. полушарие