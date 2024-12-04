Этот ТЕСТ по биологии пройдет только настоящий отличник

Итальянцы будут в шоке от этой простой и вкусной пиццы на сковороде

Этот быстрый и простой рецепт позволит вам приготовить вкусную пиццу прямо на сковороде всего за несколько минут! Ингредиенты:Тесто:Молоко – 100 млЯйцо – 1 шт.