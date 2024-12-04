Тест: только настоящий ценитель советского кино ответит на все вопросы

Ковальчук подробно рассказала о работе с Кологривым на съемочной площадке

Актриса Катерина Ковальчук, известная своими яркими ролями в таких проектах, как "Гусар", "На страже пляжа", "Повышая градус" и "Любовь зла", недавно поделилась своими впечатлениями о сотрудничестве с Никитой Кологривым. Она отметила, что работа с коллегой стала для нее настоящим удовольствием, несмотря на его репутацию, сложившуюся в обществе. Кологривый, который не раз попадал в скандальные ситуации, на съемках проявил себя с совершенно другой стороны.