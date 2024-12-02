ТЕСТ: хорошо ли вы знаете сказки Шарля Перро?

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Сказки Шарля Перро – это удивительный мир волшебства и фантазии, созданный французским писателем XVII века. Его произведения, такие как "Золушка", "Кот в сапогах", "Спящая красавица" и "Красная Шапочка", до сих пор остаются любимыми у детей и взрослых по всему миру. Эти сказки учат добру, справедливости и важности моральных ценностей, при этом завораживая читателя яркими персонажами и захватывающими приключениями.



Тест ВОПРОСЫ 1. Что кот в сапогах не мог дать своему хозяину? А. Миллионы на банковском счете Б. Любовь принцессы В. Замок людоеда-великана 2. Какая из этих сказон не была написана Шарлем Перро? А. "Золушка" Б. "Волшебница" В. "Снежная королева" 3. Как называется сказка, в которой муж запретил жене открывать дверь одной из комнат дома, но она его ослушалась. А. "Спящая красавица" Б. "Синяя борода" В. "Замарашка" 4. Что подарила волшебница девушке за доброту в сказке "Подарки феи"? А. Жемчуг и бриллианты Б. Вечную молодость В. Красоту 5. Герой какой сказки использовал сапоги-скороходы людоеда, чтобы спасти своих братьев? А. "Ослиная шкура" Б. "Хохолок" В. "Мальчик с пальчик" 6. Кем был Рике-Хохолок? А. Бродягой Б. Принцем В. Разбойником 7. Фильм "Малефисента" был снят по мотивам этого произведения. А. "Красная Шапочка" Б. "Спящая красавица" В. "Золушка" ОТВЕТЫ 1. А. Миллионы на банковском счете 2. В. "Снежная королева" 3. Б. "Синяя борода" 4. А. Жемчуг и бриллианты 5. В. "Мальчик с пальчик" 6. Б. Принцем 7. Б. "Спящая красавица"