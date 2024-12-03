Отличный вариант на Новый год: рецепт кролика в сметане

Рецепт без вреда для фигуры: можно даже на ночь

Если вы хотите перекусить ночью без риска набрать вес, вот отличный вариант легкого и полезного блюда. Овощной смузи с авокадо и шпинатомИнгредиентыАвокадо – ½ шт.