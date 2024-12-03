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Вторник 3 декабря

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Отличный вариант на Новый год: рецепт кролика в сметане

Отличный вариант на Новый год: рецепт кролика в сметане
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Вот классический рецепт кролика в сметане, который получается нежным и ароматным.

Ингредиенты

  • Кролик – 1 кг (разделанный на порционные куски)
  • Сметана – 200 г
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Мука – 2 ст.л.
  • Растительное масло – 2-3 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Лавровый лист – 1-2 шт.
  • Вода или бульон – 200 мл
  • Зелень (укроп, петрушка) – для подачи (по желанию)


Приготовление

  1. Маринование кролика: Порционные куски кролика промойте и обсушите бумажными полотенцами. Посыпьте солью и перцем, оставьте мариноваться на 30 минут.
  2. Обжарка кролика: На разогретую сковороду добавьте растительное масло и обжарьте кусочки кролика до золотистой корочки со всех сторон (около 5-7 минут). Переложите мясо на тарелку.
  3. Овощи: На той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте измельченный чеснок и жарьте еще 1 минуту.
  4. Соус: Всыпьте муку в сковороду с луком и чесноком, перемешайте и жарьте 1-2 минуты. Постепенно влейте воду или бульон, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков. Добавьте сметану, лавровый лист, соль и перец. Доведите соус до кипения.
  5. Тушение: Верните мясо кролика в сковороду с соусом. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 40-60 минут, пока мясо не станет мягким.
  6. Подача: Разложите готового кролика по тарелкам, полейте сметанным соусом и посыпьте свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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3 декабря 2024, 11:15
Фото: freepik.com
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