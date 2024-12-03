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КиноТЕСТ: вспомни фильмы с участием Юрия Яковлева по одному кадру

КиноТЕСТ: вспомни фильмы с участием Юрия Яковлева по одному кадру
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Юрий Яковлев – выдающийся советский и российский актер, чья карьера охватывает более шести десятилетий. Он сыграл множество ярких и запоминающихся ролей в кино, каждая из которых стала настоящей жемчужиной отечественного кинематографа. Фильмы с его участием до сих пор пользуются огромной популярностью и любовью зрителей. А сможете ли вы по одному кадру с актером вспомнить название советской картины.

ВОПРОСЫ

1.

Фото: кадр из фильма

А. "Король-олень"

Б. "Иван Васильевич меняет профессию"

В. "Дамы и гусары"

2.

Фото: кадр из фильма

А. "Необыкновенное лето"

Б. "Ветер"

В. "Идиот"

3. Фото: кадр из фильма

А. "Мы, нижеподписавшиеся"

Б. "Бешеные деньги"

В. "Карнавал"

4. Фото: кадр из фильма

А. "Русский лес"

Б. "Человек ниоткуда"

В. "Суд сумасшедших"

5. Фото: кадр из фильма

А. "Бархатный сезон"

Б. "Вечер воспоминаний"

В. "Ирония судьбы, или С легким паром!"

6. Фото: кадр из фильма

А. "Легкая жизнь"

Б. "Русский лес"

В. "Три тетради"

7.

Фото: кадр из фильма

А. "Память сердца "

Б. "Судьба"

В. "Любовь земная"

8. Фото: кадр из фильма

А. "Юлия Вревская"

Б. "Дамы и гусары"

В. "Конармия "

9.

Фото: кадр из фильма

А. "Добродетель торжествует"

Б. "Идеальный муж"

В. "Великая магия"

ОТВЕТЫ

1. Б. "Иван Васильевич меняет профессию"

2. А. "Необыкновенное лето"

3. В. "Карнавал"

4. Б. "Человек ниоткуда"

5.

6. А. "Легкая жизнь"

7. В. "Любовь земная"

8. А. "Юлия Вревская"

9. В. "Великая магия"

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3 декабря 2024, 06:24
Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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