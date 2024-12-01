ТЕСТ: только грамотей сможет употребить эти слова во множественном числе

Освободившаяся от опеки отца Бритни Спирс попала под жесткий контроль

Бритни Спирс недавно освободилась от опеки своего отца, что стало важным этапом в ее жизни. Однако, несмотря на это долгожданное освобождение, певица все еще не может полностью избавиться от контроля. В этом месяце она разорвала последнюю финансовую связь с бывшим мужем Кевином Федерлайном, прекратив выплаты алиментов на их младшего сына, который уже достиг совершеннолетия.