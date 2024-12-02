"Случился ад": Асмус получила серьезную травму прямо на сцене во время спектакля

Кристина Асмус получила серьезную травму ноги во время спектакля "Леди Макбет Мценского уезда". Инцидент произошел всего через 15 минут после начала представления.

На фотографии, размещенной Асмус в социальных сетях, можно увидеть ее ногу, зафиксированную лангетом, что свидетельствует о серьезности травмы. Кристина поделилась своими эмоциями от произошедшего.

"Вчера через 15 минут после начала спектакля случился ад (позже расскажу). А дальше, что было на сцене еще два часа… помнит только зритель", — написала она.

Эти слова отражают не только физическую боль, но и эмоциональное напряжение, с которым актрисе пришлось столкнуться на сцене. Несмотря на травму, Асмус продолжала выступление, демонстрируя удивительную преданность своему делу.

Это не первый случай, когда Кристина сталкивается с трудностями во время работы над этой постановкой. В апреле, перед одним из выступлений, она почувствовала себя плохо — у нее поднялась температура, и актрису пришлось госпитализировать. Тем не менее, она смогла вернуться к работе и продолжить свои выступления.

Кроме того, в октябре прошлого года Асмус также проявила стойкость, отыграв спектакль с гипсом после перелома ноги. Такие ситуации говорят о ее профессионализме и любви к театру.