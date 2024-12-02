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Понедельник 2 декабря

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"Случился ад": Асмус получила серьезную травму прямо на сцене во время спектакля

"Случился ад": Асмус получила серьезную травму прямо на сцене во время спектакля
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Кристина Асмус получила серьезную травму ноги во время спектакля "Леди Макбет Мценского уезда". Инцидент произошел всего через 15 минут после начала представления.

На фотографии, размещенной Асмус в социальных сетях, можно увидеть ее ногу, зафиксированную лангетом, что свидетельствует о серьезности травмы. Кристина поделилась своими эмоциями от произошедшего.

"Вчера через 15 минут после начала спектакля случился ад (позже расскажу). А дальше, что было на сцене еще два часа… помнит только зритель", — написала она.

Эти слова отражают не только физическую боль, но и эмоциональное напряжение, с которым актрисе пришлось столкнуться на сцене. Несмотря на травму, Асмус продолжала выступление, демонстрируя удивительную преданность своему делу.

Кристина Асмус. Фото: соцсети

Это не первый случай, когда Кристина сталкивается с трудностями во время работы над этой постановкой. В апреле, перед одним из выступлений, она почувствовала себя плохо — у нее поднялась температура, и актрису пришлось госпитализировать. Тем не менее, она смогла вернуться к работе и продолжить свои выступления.

Кроме того, в октябре прошлого года Асмус также проявила стойкость, отыграв спектакль с гипсом после перелома ноги. Такие ситуации говорят о ее профессионализме и любви к театру.

Шоу-бизнес в Telegram

2 декабря 2024, 17:30
Кристина Асмус. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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