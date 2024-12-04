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Среда 4 декабря

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Никас Сафронов назвал размер своей пенсии: Не разгуляешься

Никас Сафронов назвал размер своей пенсии: Не разгуляешься
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Художник Никас Сафронов рассказал, куда тратит положенные от государства выплаты.

Художник Никас Сафронов рассказал журналистам, что не знает точную сумму своей пенсии, поскольку привык постоянно работать. Он зарабатывает творческими проектами и без этого не смог бы нормально существовать. Сафронов часто выступает в роли эксперта на ТВ-шоу, читает лекции и устраивает мастер-классы на частных площадках. Его гонорары достойны, порой, по словам художника, могут достигать миллиона.

Часть из полученных средств Никас тратит на благотворительность. Разумеется, помочь всем он не в силах, но, как говорится: "С миру по нитке – голому рубаха". Сафронов назвал размер своей пенсии, правда, в точности суммы он не уверен: "что-то в районе 20 тысяч рублей". На средства, полученные от государства, особо "не разгуляешься", все они уходят на оплату аренды мастерской художника.

Никас добавил, что в творческой среде все стараются работать, потому что размеры пенсии не позволяют жить достойно. Сафронов недавно встретил российского актера Сергея Шакурова, который летел на съемки. Он тоже в свои 82 года продолжает трудиться.

Напомним, Никас Сафронову 68 лет. Широкую популярность он получил в 1990-х годах, создавая серии портретов для российских политиков и других известных личностей. В 2005 году Никас создал автопортрет, на котором изобразил себя в образе капитана Блада.

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4 декабря 2024, 08:39
Никас Сафронов. Фото: Youtube / @RENTAVED
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Ни свадьбы, ни женщины: Сафронов на связи с достигшим 300 кг сыном

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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