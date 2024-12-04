Кропотливо ухаживающая за собой Тодоренко откровенно заговорила об уколах красоты

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась своими мыслями о процедурах ухода за лицом и о страхах, связанных с уколами красоты. 34-летняя звезда открыто призналась, что хотя и следит за своим внешним видом, пока не решилась на инъекции ботокса из-за боязни.

Регина активно делится с поклонниками своими секретами красоты и поддерживает здоровый образ жизни. Она регулярно занимается спортом и уделяет внимание своему питанию, что, по ее мнению, является основой для хорошего состояния кожи. Несмотря на популярность инъекций среди многих женщин, Тодоренко предпочитает обходиться без них, выбирая более традиционные методы ухода.

В своих публикациях Регина рассказала о процедурах, которые она использует для поддержания молодости и свежести лица. Среди них — освежающие уходы и микротоковая терапия, которые помогают подтянуть кожу и сделать контуры лица более четкими.

"Это действительно работает! Лицо становится более подтянутым, скулы выглядят выразительнее, а второй подбородок уходит", — отметила она с юмором, добавив, что ее глаза словно открываются шире, когда она видит, как ее дети самостоятельно чистят зубы.

Регина также выделила массаж лица как одну из любимых процедур. Она считает его не только полезным для кожи, но и приятным способом расслабиться. Массаж помогает улучшить кровообращение и способствует общему оздоровлению.

"Вы уже кололи ботокс или все еще держитесь?", — не упустила возможности поинтересоваться у своих подписчиков звезда.

Этот вопрос стал поводом для обсуждения среди ее поклонников, которые активно делятся своим опытом и мнениями о различных методах ухода за собой. Регина Тодоренко продолжает вдохновлять своих подписчиков на заботу о себе, предлагая альтернативные способы поддержания красоты без использования инъекций.