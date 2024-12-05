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Запеканка "как в садике": простой и вкусный рецепт

Запеканка "как в садике": простой и вкусный рецепт
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Запеканка, которую готовят в детских садах, часто вызывает теплые воспоминания у многих людей. Этот простой и вкусный рецепт легко воспроизвести дома, чтобы порадовать своих близких.

Ингредиенты:

  • Творог – 500 г
  • Сахар – 100 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Манка – 60 г
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Сливочное масло – 40 г
  • Соль – щепотка

Приготовление:

  1. Подготовьте творог: Протрите творог через сито или разомните вилкой, чтобы он стал мягким и однородным.
  2. Смешайте яйца и сахар: В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до образования пышной светлой массы.
  3. Соедините ингредиенты: Добавьте яичную смесь к творогу, затем всыпьте манную крупу, ванильный сахар и щепотку соли. Все тщательно перемешайте.
  4. Добавьте сметану и масло: Влейте сметану и растопленное сливочное масло, снова хорошо перемешайте.
  5. Формирование запеканки: Перелейте получившуюся массу в смазанную маслом форму для запекания.
  6. Выпекание: Разогрейте духовку до 180°C и поставьте форму с запеканкой на средний уровень. Выпекайте 35-40 минут, пока поверхность не станет золотисто-коричневой.
  7. Остывание и подача: После выпекания дайте запеканке остыть в форме, затем аккуратно извлеките и нарежьте на порции. Подавайте теплой или холодной, по желанию.

Эта простая и нежная запеканка обязательно понравится вашим близким и напомнит им о детстве!

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5 декабря 2024, 03:20
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