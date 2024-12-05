Запеканка "как в садике": простой и вкусный рецепт

Ингредиенты:
- Творог – 500 г
- Сахар – 100 г
- Яйца – 3 шт.
- Манка – 60 г
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Сметана – 2 ст.л.
- Сливочное масло – 40 г
- Соль – щепотка
Приготовление:
- Подготовьте творог: Протрите творог через сито или разомните вилкой, чтобы он стал мягким и однородным.
- Смешайте яйца и сахар: В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до образования пышной светлой массы.
- Соедините ингредиенты: Добавьте яичную смесь к творогу, затем всыпьте манную крупу, ванильный сахар и щепотку соли. Все тщательно перемешайте.
- Добавьте сметану и масло: Влейте сметану и растопленное сливочное масло, снова хорошо перемешайте.
- Формирование запеканки: Перелейте получившуюся массу в смазанную маслом форму для запекания.
- Выпекание: Разогрейте духовку до 180°C и поставьте форму с запеканкой на средний уровень. Выпекайте 35-40 минут, пока поверхность не станет золотисто-коричневой.
- Остывание и подача: После выпекания дайте запеканке остыть в форме, затем аккуратно извлеките и нарежьте на порции. Подавайте теплой или холодной, по желанию.
Эта простая и нежная запеканка обязательно понравится вашим близким и напомнит им о детстве!