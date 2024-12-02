МакSим раскрыла всю правду о своей врожденной патологии: Я монстр немножечко

Певица МакSим недавно сделала шокирующее признание о своей необычной особенности – у нее с рождения был шестой палец на руке. Об этом она рассказала в эфире телепроекта "Шоу Воли", что вызвало бурю эмоций как у зрителей, так и у ее поклонников.

По словам артистки, этот лишний палец не просто был, а даже имел способность двигаться. Она поделилась, что в детстве испытывала обиду на своих родителей за то, что они решили удалить этот "монстр" из ее жизни.

"Можно сказать, что я монстр немножечко. Шестой палец на руке еще и двигался. Но я потом очень сильно обижалась на родителей, что они меня его лишили", — призналась МакSим. Это откровение стало неожиданным для многих, ведь обычно такие особенности воспринимаются как нечто негативное, но певица смогла взглянуть на ситуацию с юмором и принятием.

Кроме того, МакSим вспомнила, как в детстве ей говорили, что она не сможет заниматься музыкой и играть на фортепиано из-за этой патологии. Однако она не собиралась сдаваться и решила доказать всем, что может преодолеть любые преграды. В результате ее упорства она успешно окончила класс фортепиано в музыкальной школе, что стало важным этапом на пути к вершине карьеры.

Недавно артистка также открыто говорила о своей борьбе с алкогольной зависимостью. Она отметила, что именно вера и поддержка Господа помогли ей справиться с этой трудной ситуацией. Этот опыт стал для нее не только испытанием, но и возможностью переосмыслить свою жизнь и творчество.