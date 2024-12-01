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Утро по-грузински: рецепт хачапури по аджарски

Утро по-грузински: рецепт хачапури по аджарски
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Хачапури по-аджарски – это традиционное грузинское блюдо, представляющее собой лодочку из теста с сыром внутри и яйцом сверху. Вот классический рецепт этого блюда.

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука – 500 г
  • Теплая вода – 250 мл
  • Сухие дрожжи – 1 пакетик (7 г)
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Растительное масло – 2 ст.л.

Для начинки:

  • Сулугуни или имеретинский сыр – 400 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Яйца – 2 шт.

Приготовление:

  1. Подготовка теста:
    • В теплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи активировались.
    • Просейте муку, добавьте соль и растительное масло.
    • Соедините жидкую часть с сухой, замесите мягкое эластичное тесто. Если необходимо, добавляйте муку понемногу, чтобы тесто не липло к рукам.
    • Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 60-90 минут, пока оно не увеличится вдвое.
  2. Приготовление начинки:
    • Натрите сулугуни на крупной терке.
    • Добавьте половину сливочного масла, порезанного на мелкие кусочки, и тщательно перемешайте.
  3. Формировка хачапури:
    • Разделите тесто на 4 равные части.
    • Каждую часть раскатайте в овальную лепешку длиной около 30 см.
    • На одну сторону лепешки выложите начинку, оставляя края свободными.
    • Сложите вторую половину лепешки поверх начинки, формируя лодочку. Хорошо защипните края, чтобы начинка не вытекла.
  4. Выпекание:
    • Противень застелите пекарской бумагой или смажьте растительным маслом.
    • Выложите хачапури на противень, оставляя между ними пространство.
    • Выпекайте в предварительно разогретой до 220°C духовке 15-20 минут до золотистой корочки.
  5. Завершение приготовления:
    • Достаньте хачапури из духовки и сделайте углубления в центре каждого, аккуратно разбив туда яйца.
    • Верните в духовку на 2-3 минуты, чтобы белок начал схватываться, а желток остался жидким.
    • Достаньте из духовки, добавьте оставшиеся кусочки сливочного масла и сразу подавайте.

Хачапури по-аджарски традиционно едят руками, разрывая края теста и макая их в горячую сырно-яичную начинку. Приятного аппетита!

Шоу-бизнес в Telegram

1 декабря 2024, 06:22
Фото: freepik.com
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