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Вторник 3 декабря

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Лучшие новогодние шоу Москвы: праздник для всей семьи

Лучшие новогодние шоу Москвы: праздник для всей семьи
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До Нового года осталось всего ничего. Самое время подумать, куда пойти с маленькими зрителями или даже всей семьей!

НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В "ОДЕОНЕ"

Двое неразлучных друзей – Крыса-Дальнобойщик и Хитрый Лис – на грузовом автомобиле помогают Деду Морозу и Снегурочке доставить секретный груз к Новому году. В пути они сталкиваются с неожиданными препятствиями, которые преодолевают вместе с ребятами, благодаря знаниям физики, математики, биологии и даже программирования. Вместе с героями и их удивительным грузовиком-конструктором зрители совершат путешествие по разным климатическим зонам: отправятся в подводный круиз, окажутся в сердце пустыни, пролетят через центр торнадо и попадут на экскурсию в Древнюю Грецию. Как и положено, наши маленькие зрители не останутся без подарков. А в стоимость билета входит: порция римской пиццы "Маргарита", картофель фри с сырным соусом, цитрусовый лимонад.

Фото: пресс-служба

Место: Театр "Одеон"

Дата: 28 декабря – 8 января

Разрешено для детей всех возрастов (0+)

НОВОГОДНЕЕ МЮЗИКЛ-ШОУ "ПРОСТОКВАШИНО" В ИЗМАЙЛОВО

Спектакль создан продюсерским центром VMECTE в сотрудничестве с киностудией "Союзмультфильм". Знакомые с детства герои представят зрителю невероятно яркую и веселую историю, заставив переживать вместе с ними все перипетии сюжета. Спектакль наполнен музыкой, песнями и танцами, которые не оставят равнодушными ни одного юного зрителя, в то время как взрослые оценят юмор и неожиданные сюжетные повороты повествования.

Роли исполнят Сема Кушкин (Театр мюзикла, Театр на Малой Ордынке), Кирилл Синицын (Учебный театр ГИТИС, Театр Людмилы Рюминой, ДМТЮА, Театр эстрады, Театр им. Вахтангова), Владимир Неровнов (Театр оперетты, Театр эстрады), Мария Тимофеева (театр "У Никитских ворот", театр "Аркадия"), Илья Михайлов (театр "У Никитских ворот", главная роль в мюзикле "Мечтатели"), Максим Якимов (театр "У Никитских ворот"), Артем Русин (Театр им. Вахтангова, Театр оперетты), Евгения Дерябина (артист балета Марты Августинович), Мария Княгинина (чемпионкой мира, Европы и России по фламенко, театр "Одеон", МСПК на проспекте Вернадского).

Фото: пресс-служба

Место: ДК "Измайлово"

Дата: 23-26, 31 декабря – 7 января

Разрешено для детей всех возрастов (0+)

СЕМЕЙНОЕ ШОУ ПО МОТИВМ ДРЕВНЕРУССКИХ СКАЗОК "БОГАТЫРИ" В "ЛУЖНИКАХ"

Грандиозное по масштабу представление для всей семьи создано по мотивам древнерусских сказок и былин. Захватывающее шоу о доблести, отваге и любви соединило в себе сюжеты о героических событиях. Здесь впервые северный, кавказский, славянский и алтайский богатыри объединятся, чтобы совершить великий подвиг. И вместе они – мощная сила, ведь один в поле не воин. Былинный герой Соловей-разбойник заговорит голосом известного актера Ивана Охлобыстина, а засвистит так, что все вокруг затрясется.

В роли разбойника выступит настоящий силач, финалист шоу "Титаны" Владимир Вострецов. В модном звучании с элементами этники и рока прозвучат песни "От волги и до Енисея" группы "Любэ", "Колечко" "Иванушек International" и «Рыбка" группы "Фабрика". Сладкоголосая волшебная птица Гамаюн исполнит хит "Воля" певицы, автора песен и блогер-миллионника Miravi.

Фото: пресс-служба

Место: Международный Центр Самбо в Лужниках

Дата: 14 – 31 декабря, 1 – 7 января

Разрешено для детей всех возрастов (0+)

ЛЕГЕНДАРНЫЙ "ЩЕЛКУНЧИК НА ЛЬДУ LIVE АРЕНЫ

Вас ждет свежая интерпретация классической истории, впервые перенесенная в формат ледового шоу с сопровождением настоящего симфонического оркестра! Симбиоз льда и балетного искусства как абсолютно новый вид сценического творчества и мастерства поразит самых искушенных зрителей и вызовет неописуемый восторг.

Главные роли в ледовом шоу "Щелкунчик" исполнят действующие чемпионы России в танцах на льду (2023), бронзовые призёры чемпионата России (2022), бронзовые призеры многократных соревнований Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, многократная чемпионка Сербии, призер и победитель мировых соревнований, мастер спорта, солистка мировых шоу на льду, обладательница сертификата Книги рекорда Гиннеса России, Елена Йованович, солист международных ледовых шоу, Мастер спорта России Денис Голубев, чемпионы мира среди юниоров 2020, победители Юношеской Олимпиады 2020, обладатели всех наград финала гран-при среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, чемпионы Санкт-Петербурга 2024, победители этапа гран-при России среди юниоров, многократные победители и призеры всероссийских соревнований Алиса Блинникова и Алексей Карпов. А зрители услышат живое исполнение проверенного временем шедевра П. И. Чайковского из одноименного балета.

Фото: пресс-служба

Место: LIVE АРЕНА

Дата: 31 декабря

Разрешено для детей всех возрастов (0+)

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В "ФИКСИ-ПАРКЕ"

"Новогодние приключения снеговичка Степы" – это шоу для самых маленьких. "Далеко-далеко на Севере, за снежными равнинами и ледяными горами стоит маленькая деревушка. И живет в этой деревушке снеговичок Степа, который приглашает ребят к себе в гости. Вместе со снеговичком Степой маленькие гости станут самыми настоящими помощниками Деда Мороза – принесут дедушке письма от детей, украсят все-все елки в лесу. А может, раскрасят сугробы в цвет искрящейся луны? Да-да, есть такая краска на нашей снежной фабрике", – так анонсируется спектакль создателями. Для детишек постарше в здесь подготовили научно-развлекательную программу "Секретная формула Нового года".

Фото: пресс-служба

Место: ФиксиПарк (Центральный Детский Магазин, 5 этаж)

Дата: 14 декабря – 8 января

Разрешено для детей всех возрастов (0+)

"До встречи в сказке"

Кто из нас в детстве не любил книги сказок? Их обожали абсолютно все, восхищаясь чудесами и волшебством удивительных миров и историй! Заслушивались, зачитывались, проживали вместе с любимыми персонажами невероятные приключения. "До встречи в Сказке" – это волшебная история о важности дружбы. В музыкальном спектакле для всей семьи тебя ждут невероятные приключения вместе с героями русских сказок на страницах волшебной книги, а также завораживающая музыка и магия света, фантастические костюмы и великолепие танца. Автор и режиссер-постановщик – Алла Духова.

Фото: пресс-служба

Место: Театр танца Аллы Духовой Todes

Дата: 7, 21, 29 декабря

Разрешено для детей всех возрастов (0+)

Шоу-бизнес в Telegram

3 декабря 2024, 22:06
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда сходить в Москве: афиша c 1 по 10 декабря

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Екатерина Христова
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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