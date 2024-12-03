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Вторник 3 декабря

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Сердюков публично заговорил о дате предложения руки и сердца Бородиной

Сердюков публично заговорил о дате предложения руки и сердца Бородиной
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Николай Сердюков сделал неожиданное заявление о своих планах относительно предложения руки и сердца Ксении Бородиной. Это произошло на премьере нового клипа Филиппа Киркорова "Черная пантера".

Николай отметил, что не собирается делать предложение Ксении в новогоднюю ночь. Это решение вызвало интерес у поклонников пары, ведь многие ожидали, что именно этот праздник станет моментом для романтического жеста.

Сердюков считает, что такие важные события, как предложение, не следует совмещать с другими праздниками. Он подчеркнул, что это должно быть особенное мгновение, которое заслуживает отдельного внимания.

"Нет! Давайте лучше на 8 Марта. Это будет замечательно — предложить руку и сердце в день рождения Ксении, который совпадает с Международным женским днем!", — иронично заметил он.

Ксения, в свою очередь, также высказала свое мнение по поводу того, как должно проходить предложение. Она отметила, что для нее важна не только дата, но и то, чтобы момент был неожиданным и запоминающимся.

Однако есть один нюанс: Ксения считает, что мужчина должен учитывать свежесть ее маникюра. Она уверена, что для каждой женщины важно, чтобы предложение было сделано в тот момент, когда ее ногти выглядят идеально.

"Мужчины, запомните: прежде чем делать предложение, нужно подождать свежий маникюр! Это очень важно!", — подчеркнула телеведущая.

Николай с улыбкой ответил, что учтет пожелания своей любимой. Это забавное обсуждение стало настоящим хитом среди их поклонников и вызвало множество комментариев в социальных сетях. Многие пользователи отметили, что такая легкая и игривая атмосфера делает отношения пары еще более привлекательными.

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3 декабря 2024, 15:36
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