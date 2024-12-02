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Понедельник 2 декабря

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Рыбин и Сенчукова рассказали об отношениях с бывшей невесткой после развода сына

Рыбин и Сенчукова рассказали об отношениях с бывшей невесткой после развода сына
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Ежегодная церемония вручения Народной премии "Звезды Дорожного радио" с аншлагом прошла в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Для девяти тысяч зрителей суперзвезды российской эстрады исполнили свои главные хиты. Среди них была и одна из ярчайших пар нашей эстрады – Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова.

Они познакомились еще в 1990 году. Рыбин выступал с группой "Дюна" на фестивале "Звуковая дорожка" в "Олимпийском", а Сенчукова работала на подтанцовке. Музыкант увидел Наталью за кулисами и влюбился с первого взгляда. Настолько, что ушел от жены и полностью посвятил себя Сенчуковой – предложил ей завершить танцевальную карьеру и стать певицей. В 1991 году она выпустила дебютный релиз с группой "Малина" зимой 1999 года у супругов родился сын Василий.

"В этом году мы отметили 34 года семейной жизни, – говорит Рыбин. – Секреты такого долгого брака простые. Очень важно не ссориться. Мы не ссорились никогда. Да и стараемся не спорить, поскольку любой спор может стать причиной размолвки. Один в семье должен уметь показать язык, и тогда все закончится (смеется)". Правда, эта мудрость Рыбина и Сенчуковой не помогла их сыну – он недавно развелся.

"Конечно, мы переживали его расставание с женой, – говорит Сенчукова. – Слава Богу, они молодые, у них еще все впереди. Встанут, отряхнутся и дальше пойдут".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Поддерживают они отношения и с теперь уже бывшей невесткой. "Она поздравляет нас с днями рождения по сей день, – призналась Сенчукова. – Все-таки девять лет была нашим ребенком – она выросла на наших глазах, поскольку мы ее знали с 14 лет. У них с Васьком свои дела. мы не касаемся".

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2 декабря 2024, 13:19
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

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