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Вторник 3 декабря

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Ковальчук подробно рассказала о работе с Кологривым на съемочной площадке

Ковальчук подробно рассказала о работе с Кологривым на съемочной площадке
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Актриса Катерина Ковальчук, известная своими яркими ролями в таких проектах, как "Гусар", "На страже пляжа", "Повышая градус" и "Любовь зла", недавно поделилась своими впечатлениями о сотрудничестве с Никитой Кологривым. Она отметила, что работа с коллегой стала для нее настоящим удовольствием, несмотря на его репутацию, сложившуюся в обществе.

Кологривый, который не раз попадал в скандальные ситуации, на съемках проявил себя с совершенно другой стороны. По словам Ковальчук, Никита оказался не только талантливым актером, но и замечательным партнером.

"Удивлю всех: он очень талантливый партнер, с ним достаточно легко и комфортно работать", — сказала она.

Актриса подчеркнула, что Кологривый всегда готов прийти на помощь. Он активно участвовал в подготовке к съемкам, обсуждая роли и предлагая новые идеи.

"Мы сидели, подробно разбирали наши роли. Он не пожалел времени для того, чтобы все заранее отрепетировать", — рассказала Катерина.

По ее словам, Никита буквально фонтанировал идеями во время читки сценария и предлагал различные подходы к сценам. Такое сотрудничество вдохновляло ее и создавало атмосферу творчества на площадке.

Ковальчук отметила, что такие партнеры, как Кологривый, действительно на вес золота. «Это очень здорово. Пусть остается таким всегда, в этом рецепт его успеха», — добавила она. Несмотря на свои прошлые ошибки и скандалы, Никита стал вести себя более сдержанно и реагировать на критику с юмором. Это свидетельствует о его желании меняться и развиваться как актеру.

Шоу-бизнес в Telegram

3 декабря 2024, 20:25
Кадр из фильма "Любовь зла" (2024)
Караван историй✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дебошир Никита Кологривый обратился к Богу после приговора

Фото: YouTube / @okkomovies
Фото: YouTube / @okkomovies
Фото: Youtube / @kinovdetalyah
Фото: соцсети / @n.kologrivyy

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