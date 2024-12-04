Знакомые сосиски в новом исполнении: рецепт для ленивых хозяек

Лучшие новогодние шоу Москвы: праздник для всей семьи

До Нового года осталось всего ничего. Самое время подумать, куда пойти с маленькими зрителями или даже всей семьей! НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В "ОДЕОНЕ"Двое неразлучных друзей – Крыса-Дальнобойщик и Хитрый Лис – на грузовом автомобиле помогают Деду Морозу и Снегурочке доставить секретный груз к Новому году.