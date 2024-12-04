Знакомые сосиски в новом исполнении: рецепт для ленивых хозяек

Сосиски в тесте с карамелью и беконом
Ингредиенты:
- Сосиски – 6 шт.
- Тонкий лаваш – 1 упаковка
- Бекон – 6 полосок
- Сахар – 2 ст.л.
- Вода – 1 ст.л.
- Растительное масло – для жарки
Приготовление:
- Подготовка теста: Разверните тонкий лаваш и нарежьте его полосками шириной около 5 см. Каждую полоску разрежьте на две части длиной примерно 25 см.
- Заворачивание сосисок: Возьмите одну полоску лаваша и оберните ее вокруг сосиски, начиная с одного конца и двигаясь спиралью к другому концу. Повторите процедуру с каждой сосиской.
- Обертывание беконом: Оберните каждую сосиску в тесте полоской бекона. Убедитесь, что бекон плотно прилегает к сосиске.
- Приготовление карамели: В маленькой кастрюле смешайте сахар и воду. Поставьте на средний огонь и нагревайте, пока сахар не растворится и не превратится в карамель. Следите, чтобы карамель не подгорала.
- Жарка: Нагрейте растительное масло в сковороде. Обжарьте сосиски в тесте и беконе до золотистой корочки, переворачивая их, чтобы они прожаривались равномерно.
- Поливка карамелью: Как только сосиски готовы, полейте их горячей карамелью.
- Подача: Подавайте горячими, можно добавить свежий зеленый лук или другую зелень для украшения.
Эти необычные сосиски обязательно произведут впечатление своим вкусом и внешним видом!