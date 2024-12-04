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Среда 4 декабря

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Знакомые сосиски в новом исполнении: рецепт для ленивых хозяек

Знакомые сосиски в новом исполнении: рецепт для ленивых хозяек
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Вот оригинальный способ приготовления сосисок, который точно удивит ваших близких.

Сосиски в тесте с карамелью и беконом

Ингредиенты:

  • Сосиски – 6 шт.
  • Тонкий лаваш – 1 упаковка
  • Бекон – 6 полосок
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Вода – 1 ст.л.
  • Растительное масло – для жарки


Приготовление:

  1. Подготовка теста: Разверните тонкий лаваш и нарежьте его полосками шириной около 5 см. Каждую полоску разрежьте на две части длиной примерно 25 см.
  2. Заворачивание сосисок: Возьмите одну полоску лаваша и оберните ее вокруг сосиски, начиная с одного конца и двигаясь спиралью к другому концу. Повторите процедуру с каждой сосиской.
  3. Обертывание беконом: Оберните каждую сосиску в тесте полоской бекона. Убедитесь, что бекон плотно прилегает к сосиске.
  4. Приготовление карамели: В маленькой кастрюле смешайте сахар и воду. Поставьте на средний огонь и нагревайте, пока сахар не растворится и не превратится в карамель. Следите, чтобы карамель не подгорала.
  5. Жарка: Нагрейте растительное масло в сковороде. Обжарьте сосиски в тесте и беконе до золотистой корочки, переворачивая их, чтобы они прожаривались равномерно.
  6. Поливка карамелью: Как только сосиски готовы, полейте их горячей карамелью.
  7. Подача: Подавайте горячими, можно добавить свежий зеленый лук или другую зелень для украшения.

Эти необычные сосиски обязательно произведут впечатление своим вкусом и внешним видом!

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4 декабря 2024, 06:13
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Готовим праздничный ужин для мамы к 8 марта: с этими рецептами справится ЛЮБОЙ

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