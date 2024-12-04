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Среда 4 декабря

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Рудковская сделала важное заявление и длительной борьбе певицы МакSим с зависимостью

Рудковская сделала важное заявление и длительной борьбе певицы МакSим с зависимостью
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Певица МакSим до сих пор является активно обсуждаемой фигурой в отечественном шоу-бизнесе. Не так давно певица открыто призналась в своей борьбе с алкоголизмом.

В минувшие выходные она стала гостьей программы "Шоу Воли" на ТНТ, где поделилась своим трудным опытом. Исполнительница рассказала, что за полтора года лечения перепробовала множество методов: от кодирования до курсов у известных специалистов. Однако, по ее словам, именно высшие силы помогли ей найти путь к исцелению.

Проблемы с алкоголем у МакSим начали обсуждать еще несколько лет назад, когда после тяжелой болезни и продолжительной комы она вернулась на сцену, но ее состояние вызывало беспокойство. С тех пор певицу все чаще замечали в развлекательных заведениях, а вскоре она сама призналась в своей зависимости. Поддержка со стороны коллег и поклонников стала важным аспектом ее борьбы.

Яна Рудковская, известный продюсер и публичная личность, также выразила свою поддержку МакSим. В своем телеграм-канале она отметила смелость певицы за то, что та открыто говорит о своих проблемах. Рудковская подчеркнула, что для того, чтобы признаться в разрушительной зависимости, требуется огромная сила духа.

"Последние полтора года она делится своим опытом борьбы с алкогольной зависимостью, которую носила в себе много лет", — написала Рудковская.

Она отметила, что МакSим прошла через множество реабилитационных центров, кодировок и курсов лечения, и несмотря на срывы, продолжает идти вперед. Продюсер похвалила певицу за ее стойкость и подчеркнула, что она выглядит великолепно.

Важно отметить, что у МакSим есть две дочери от разных мужчин. В начале этого года певица делилась трогательными моментами отдыха с 14-летней Александрой и 9-летней Марией, называя их "своей жизнью".

Шоу-бизнес в Telegram

4 декабря 2024, 16:35
Яна Рудковская. Фото: соцсети
Телеграм-канал Яны Рудковской✓ Надежный источник

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