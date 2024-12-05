Только истинный знаток русского языка сможет набрать в нашем тесте хотя бы 6/7 правильных ответов

Стали известны подробности тайного приезда Ренаты Литвиновой в Москву

Рената Литвинова тайно вернулась в Москву после более чем двух с половиной лет жизни в Европе. С момента своего переезда в Париж, где она приобрела квартиру вблизи Триумфальной арки, Литвинова активно строила свою карьеру за границей. 4 декабря она была замечена в Столешниковом переулке, прогуливаясь и позируя фотографам.