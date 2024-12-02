Мясные отбивные с ананасами и соусом терияки

Рецепт шашлыка из кинофильма "Операция "Ы и другие приключения Шурика"

В фильме "Операция "Ы и другие приключения Шурика" Федя наслаждается традиционным кавказским шашлыком, приготовленным на углях. Этот рецепт отличается простотой ингредиентов и ярким вкусом. Вот как можно приготовить такой шашлык. ИнгредиентыСвинина (шея) – 1 кгЛук репчатый – 2-3 шт.