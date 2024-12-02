Мясные отбивные с ананасами и соусом терияки

Вдова Левкина объяснилась за "неправильную" скорбь Тесты Пугачева помогла не сойти с ума Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдноЕсли вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир ЛевкинПринц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира ЛевкинаПрекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина

Лента новостей

Понедельник 2 декабря

12:20Московский зоопарк опубликовал самые смешные моменты из трансляций 11:35"Люди должны прозреть": избрание Трампа вселило надежду в живущую под санкциями Долину 11:25Мясные отбивные с ананасами и соусом терияки 10:44Ксения Бородина не ждет подарков от Николая Сердюкова: сильно не тратится 09:22ТЕСТ: хорошо ли вы знаете сказки Шарля Перро? 08:53В доме Киркорова звезды устроили погром 04:08Рецепт шашлыка из кинофильма "Операция "Ы и другие приключения Шурика" 00:17Якубович не согласился расстаться с самым дорогим даже за 10 млн рублей 21:07Рецепт супа Том ям из доступных продуктов 18:17Тест на смекалку и сообразительность: 7 вопросов, над которыми стоит подумать 15:17Подборка из мини-сериалов для приятных выходных 12:09Тест: освежит в памяти школьные уроки по математике 09:24Геннадий Хазанов отмечает день рождения: 7 интересных фактов из жизни артиста 06:22Утро по-грузински: рецепт хачапури по аджарски 03:25ТЕСТ: только грамотей сможет употребить эти слова во множественном числе 02:13"Не чешется и не болит": Сенчукова сообщила о состоянии после онкологической операции 01:03Дуэт с SHAMAN и предложение от друга из Ганновера: как живет 59-летняя Марина Хлебникова 00:01Тунец на подушке из риса и авокадо: как в ресторане 21:15Три самых лучших рецепта маринада для шашлыка 18:46Макаревич* является владельцем около 70 объектов недвижимости, которые могут конфисковать 15:24"Кола, чипсы и шашлык": вызывает ли еда гастрит? 12:12Британцы гадают, что будет с королевой Камиллой, когда на трон взойдет Уильям 09:18Приготовьте знаменитое лакомство у себя дома: рецепт синнабона 06:13Ризотто с белыми грибами: классический итальянский рецепт на вашей кухне 03:46Освободившаяся от опеки отца Бритни Спирс попала под жесткий контроль 01:05Главная вечеринка года: Киркоров потряс Собчак, Навку и Крутого праздником за несколько миллионов 00:28Вуди Аллену – 89: эти культовые фильмы режиссера вам нужно посмотреть в первую очередь 21:15Пугачева стремительно лысеет: Спит в парике 18:49ТЕСТ: угадайте, что значат эти редкие и непростые слова 18:18Машков: правила продажи билетов по паспорту помогут остановить перекупщиков 17:53Алсу заявила о спутнике жизни: Высокий, симпатичный и брюнет 16:065 вариантов приготовления гратена: побалуйте себя разными вкусами 15:44Самочувствие смертельно больного Губина значительно ухудшилось 14:16Тест: угадайте советский фильм с Евгением Леоновым по одному кадру 13:13Кудрявцева показала посвежевшую после родов звезду "Реальных пацанов" Федункив 12:58"Очень неприятно": Колдун рассказал о неприглядной изнанке гламурного шоу-бизнеса 12:06Поставщик рассказал о стабильных поставках краба и рыбы на прилавки Москвы 11:19"Сложная судьба": Пьеха столкнулся с последствиями употребления запрещенных препаратов 11:07"Маленький зайчик": 42-летняя Дубцова показала рожденного после кесарева сечения сына 10:13"Мы стараемся": 65-летняя Надежда Кадышева поразила Кремль цветущим видом 09:29Заподозренная в романе с женатым мужчиной Асмус резко ответила на нападки 06:17Рулетики из баклажанов с сыром и яйцом: рецепт для уютного семейного застолья 03:17Агутин, Лепс, Шнуров: раскрыты цены выступлений звезд на новогодних корпоративах 00:24Резко поседевший Джигурда в очках и с тростью потряс народ своим видом 21:21Отец Жанны Фриске не будет смотреть сериал с участием внука Платона 18:38В Сети разгорелся скандал из-за памятника Вячеславу Зайцеву: Не заслужил! 18:18Можно в пост: рецепт супа из чечевицы 18:10Новый год в Москве: куда сходить всей семьей 17:38Театр Марии Киселевой представляет "Сказку о царе Салтане" 17:32Во Дворце Ирины Винер в Лужниках пройдет шоу "Тайна семьи Деда Мороза"
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Мясные отбивные с ананасами и соусом терияки

Мясные отбивные с ананасами и соусом терияки
234

Представляем вам оригинальный рецепт мясных отбивных с неожиданным сочетанием вкусов и текстур.

Ингредиенты

  • Свиная вырезка – 400 г
  • Ананас консервированный кольцами – 200 г
  • Соус терияки – 150 мл
  • Мёд – 1 ст. ложка
  • Кунжут – 1 ч. ложка
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Оливковое масло – 2 ст. ложки
  • Соль, чёрный молотый перец – по вкусу
  • Зелень (укроп, петрушка) – для украшения

Приготовление

  1. Подготовьте мясо: Нарежьте свиную вырезку на кусочки толщиной около 1 см. Отбейте мясо молоточком с обеих сторон, чтобы оно стало мягким и тонким.
  2. Маринад: Смешайте соус терияки, мёд, измельчённый чеснок, соль и перец. Погрузите отбивные в маринад и оставьте на 20-30 минут.
  3. Обжаривание: Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Обжарьте отбивные с каждой стороны до золотистой корочки (примерно по 3-4 минуты). Затем уменьшите огонь и готовьте ещё 5-7 минут, периодически поливая оставшимся маринадом.
  4. Ананасы: Пока отбивные готовятся, обжарьте кольца ананаса на отдельной сковороде до карамелизации (около 2-3 минут с каждой стороны).
  5. Сборка блюда: На каждую отбивную выложите кольцо ананаса. Полейте остатками соуса терияки и посыпьте кунжутом.
  6. Подача: Украсьте блюдо зеленью и подавайте горячим.

Этот рецепт сочетает сладость ананасов с пикантностью соуса терияки, создавая необычное и вкусное блюдо. Приятного аппетита!

Шоу-бизнес в Telegram

2 декабря 2024, 11:25
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

6 рецептов смузи во время диеты

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

По теме

Рецепт шашлыка из кинофильма "Операция "Ы и другие приключения Шурика"

5 вариантов приготовления гратена: побалуйте себя разными вкусами

Рецепт шашлыка из кинофильма "Операция "Ы и другие приключения Шурика"

Рецепт шашлыка из кинофильма "Операция "Ы и другие приключения Шурика"
В фильме "Операция "Ы и другие приключения Шурика" Федя наслаждается традиционным кавказским шашлыком, приготовленным на углях. Этот рецепт отличается простотой ингредиентов и ярким вкусом. Вот как можно приготовить такой шашлык. ИнгредиентыСвинина (шея) – 1 кгЛук репчатый – 2-3 шт.

Утро по-грузински: рецепт хачапури по аджарски

Утро по-грузински: рецепт хачапури по аджарски
Хачапури по-аджарски – это традиционное грузинское блюдо, представляющее собой лодочку из теста с сыром внутри и яйцом сверху. Вот классический рецепт этого блюда. ИнгредиентыДля теста:Мука – 500 гТеплая вода – 250 млСухие дрожжи – 1 пакетик (7 г)Сахар – 1 ч.

Тунец на подушке из риса и авокадо: как в ресторане

Тунец на подушке из риса и авокадо: как в ресторане
Вот рецепт тунца на подушке из риса и авокадо, который получается легким, свежим и очень вкусным! ИнгредиентыДля риса:Рис (лучше всего использовать жасминовый или басмати) – 150 гВода – 300 млСоль – щепоткаДля тунца:Свежий тунец – 250 гОливковое масло – 1 ст.

Три самых лучших рецепта маринада для шашлыка

Три самых лучших рецепта маринада для шашлыка
Шашлык – это не просто еда, это настоящий ритуал, объединяющий друзей и семью у мангала. Аромат дымка, сочное мясо, аппетитный хруст корочки – все это создает неповторимую атмосферу праздника. Готовьтесь к незабываемому вкусу и веселью, ведь впереди вас ждет кулинарное чудо! Классический маринад с луком и уксусомИнгредиенты:Мясо (свинина, говядина или баранина) — 1 кгРепчатый лук — 3–4 штукиУксус столовый 9% — 2 столовые ложкиВода — 100 млСоль — 1 чайная ложкаПерец черный молотый — по вкусуЛавровый лист — 2–3 штукиПриготовление:Нарежьте мясо крупными кусками.

"Кола, чипсы и шашлык": вызывает ли еда гастрит?

"Кола, чипсы и шашлык": вызывает ли еда гастрит?
Пищевые погрешности и тем более грубые нарушения диеты часто приводят к ухудшению самочувствия пациентов с гастритом. Многие делают вполне логичный, на первый взгляд, вывод – вредная еда и напитки вызывает гастрит. Так ли это на самом деле? Разбираемся вместе с Вероникой Александровной Корниловой, врачом гастроэнтерологом в медицинском центре "Аллегрис". Начать стоит с того, что гастрит это не про наличие боли, а про определенные морфологические изменения, которые происходят в желудке под влиянием воспаления.

Выбор читателей

01/12ВскТЕСТ: только грамотей сможет употребить эти слова во множественном числе 01/12ВскДуэт с SHAMAN и предложение от друга из Ганновера: как живет 59-летняя Марина Хлебникова 01/12Вск"Не чешется и не болит": Сенчукова сообщила о состоянии после онкологической операции 01/12ВскГеннадий Хазанов отмечает день рождения: 7 интересных фактов из жизни артиста 30/11СбтМакаревич* является владельцем около 70 объектов недвижимости, которые могут конфисковать 30/11СбтТри самых лучших рецепта маринада для шашлыка