Мясные отбивные с ананасами и соусом терияки

Ингредиенты
- Свиная вырезка – 400 г
- Ананас консервированный кольцами – 200 г
- Соус терияки – 150 мл
- Мёд – 1 ст. ложка
- Кунжут – 1 ч. ложка
- Чеснок – 2 зубчика
- Оливковое масло – 2 ст. ложки
- Соль, чёрный молотый перец – по вкусу
- Зелень (укроп, петрушка) – для украшения
Приготовление
- Подготовьте мясо: Нарежьте свиную вырезку на кусочки толщиной около 1 см. Отбейте мясо молоточком с обеих сторон, чтобы оно стало мягким и тонким.
- Маринад: Смешайте соус терияки, мёд, измельчённый чеснок, соль и перец. Погрузите отбивные в маринад и оставьте на 20-30 минут.
- Обжаривание: Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Обжарьте отбивные с каждой стороны до золотистой корочки (примерно по 3-4 минуты). Затем уменьшите огонь и готовьте ещё 5-7 минут, периодически поливая оставшимся маринадом.
- Ананасы: Пока отбивные готовятся, обжарьте кольца ананаса на отдельной сковороде до карамелизации (около 2-3 минут с каждой стороны).
- Сборка блюда: На каждую отбивную выложите кольцо ананаса. Полейте остатками соуса терияки и посыпьте кунжутом.
- Подача: Украсьте блюдо зеленью и подавайте горячим.
Этот рецепт сочетает сладость ананасов с пикантностью соуса терияки, создавая необычное и вкусное блюдо. Приятного аппетита!