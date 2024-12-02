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Понедельник 2 декабря

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Ксения Бородина не ждет подарков от Николая Сердюкова: сильно не тратится

Ксения Бородина не ждет подарков от Николая Сердюкова: сильно не тратится
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Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что дарил ей ее новый избранник.

Летом этого года Ксения Бородина встретила своего избранника Николая Сердюкова. Они познакомились на съемках шоу "Последний герой", который снимался Алтае. Ксения выступила там в роли ведущей, а Николай попробовал свои силы в лице одного из участников. Позже Бородина призналась, что нашла свою вторую половину.

Но новый роман телеведущей не вызывает доверия у поклонников. Подписчики постоянно подозревают Николая в меркантильности. Они уверены, что он встречается со звездой экрана, которая, к слову, старше него, ради популярности и денег.

В одном из интервью Ксения Бородина заявила, что не ждет подарков от Николая Сердюкова, поскольку не придает им большого значения. Оказалось, что возлюбленный теледивы сильно не тратится на свою девушку. Так, экс-ведущая "Дома-2" вспомнила, что однажды Коля купил ей микроволновую печь и заточил ножи. Также он поменял резину на ее автомобиле. Кроме того, избранник Бородиной дарил ей украшения и телефон.

Бородина подчеркивает, что материальные вещи для нее не главное, а важно лишь то, что этот мужчина каждый день делает ее счастливой. Это доказывают и многочисленные сторис, наполненные романтикой, который Ксения неустанно публикует в своих соцсетях.

Шоу-бизнес в Telegram

2 декабря 2024, 10:44
Ксения Бородина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото:www.instagram.com/ borodylia
Фото:www.instagram.com/ borodylia

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