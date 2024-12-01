"Не чешется и не болит": Сенчукова сообщила о состоянии после онкологической операции

В Москве отгремел международный фестиваль "Легенды Ретро FM" – главное музыкальное ностальгическое событие страны, собирающее суперзвезд разных лет. Особое внимание журналистов было приковано к 54-летрей Наталье Сенчуковой, которая недавно перенесла очередную операцию.

В 2018 году у Натальи Сенчуковой и ее супруга Виктора Рыбина врачи диагностировали базальноклеточный рак. Недуг удалось победить, хотя до конца коварная болезнь не отступила. И полтора месяца назад Наталья Сенчукова перенесла очередную операцию– на ноге ей удалили небольшую базалиому.

Эта опухоль занимает промежуточное положение между доброкачественными и злокачественными образованиями, происходя из атипичных базальных клеток эпидермиса и фолликулярного эпителия.

"Сейчас у меня уже все хорошо, я нормально хожу, – уверяет стоящая на каблуках певица. – Это образование просто удалятся, и все. Никакой особой реабилитации не требуется".

Но если у Сенчуковой болячка сейчас выскочила на ноге, то ее супругу "повезло" меньше – базалиома появилась на носу! "Он купил специальную мазь, рекомендованную онкологом, которая все убирает", – пояснила Наталья. По ее словам, эта зараза может вообще многие годы не тревожить и протекать бессимптомно. "Она не чешется и не болит, – говорит певица. – Заболевание протекает в довольно легкой форме".

Но рассуждать про это подробно Наталья не хочет. "С возрастом мы стараемся меньше говорить о том, кто и какие таблеточки принимает, – пояснила артистка. – А то иначе ты будешь выглядеть не очень молодо (улыбается).

А для укрепления иммунитета певица делает зарядку на улице и регулярно занимается скандинавской ходьбой, причем в любую погоду – вплоть до 15 градусов мороза!