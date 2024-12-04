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Итальянцы будут в шоке от этой простой и вкусной пиццы на сковороде

Итальянцы будут в шоке от этой простой и вкусной пиццы на сковороде
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Этот быстрый и простой рецепт позволит вам приготовить вкусную пиццу прямо на сковороде всего за несколько минут!

Ингредиенты:

  • Тесто:
    • Молоко – 100 мл
    • Яйцо – 1 шт.
    • Мука – 120 г
    • Разрыхлитель – 1/2 ч.л.
    • Соль – щепотка
  • Начинка:
    • Соус томатный – 2-3 ст.л.
    • Колбаса (салями, ветчина) – 100 г
    • Помидор – 1 шт.
    • Грибы – 50 г
    • Сыр моцарелла – 100 г
    • Оливки – по желанию
    • Базилик свежий – для украшения

Приготовление:

  1. Подготовка теста:
    • В глубокой миске смешайте молоко, яйцо, муку, разрыхлитель и щепотку соли. Тщательно перемешайте до однородного состояния. Тесто должно получиться жидким, похожим на густую сметану.
  2. Сборка пиццы:
    • Разогрейте сковороду диаметром 20-24 см на среднем огне. Слегка смажьте дно сковороды растительным маслом.
    • Вылейте тесто на сковороду и равномерно распределите его по всей поверхности.
    • Сверху нанесите томатный соус, распределяя его ложкой.
  3. Добавление начинки:
    • Нарежьте колбасу, помидоры и грибы тонкими ломтиками. Равномерно разложите их поверх соуса.
    • Посыпьте пиццу натертым сыром моцарелла.
    • Если используете оливки, добавьте их на этот этап.
  4. Выпечка:
    • Накройте сковороду крышкой и готовьте пиццу на среднем огне примерно 10-12 минут, пока сыр не расплавится, а края теста не станут золотистыми.
  5. Подача:
    • Готовую пиццу аккуратно переложите на тарелку, украсьте свежими листьями базилика и подавайте горячей.

Приятного аппетита!

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4 декабря 2024, 10:01
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