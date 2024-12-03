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Понедельник 2 декабря

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Рецепт без вреда для фигуры: можно даже на ночь

Рецепт без вреда для фигуры: можно даже на ночь
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Если вы хотите перекусить ночью без риска набрать вес, вот отличный вариант легкого и полезного блюда.

Овощной смузи с авокадо и шпинатом

Ингредиенты

  • Авокадо – ½ шт.
  • Шпинат свежий – 50 г
  • Огурец – 1 шт.
  • Вода или миндальное молоко – 100 мл
  • Лимонный сок – 1 ч. ложка
  • Семена чиа – 1 ч. ложка (по желанию)

Приготовление

  1. Подготовка ингредиентов: Очистите авокадо и огурец. Нарежьте их крупными кусочками.
  2. Шпинат: Промойте шпинат и обсушите его.
  3. Смузи: Поместите все ингредиенты в блендер: авокадо, огурец, шпинат, воду или миндальное молоко, лимонный сок. Взбивайте до однородной консистенции.
  4. Семена чиа: Если используете семена чиа, добавьте их в готовый смузи и перемешайте ложкой.
  5. Подача: Перелейте смузи в стакан и наслаждайтесь!

Этот смузи богат полезными жирами, витаминами и минералами, а также обладает низким содержанием калорий. Отличный выбор для позднего перекуса!

Шоу-бизнес в Telegram

3 декабря 2024, 00:30
Фото: freepik.com
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Фоторепортаж

6 рецептов смузи во время диеты

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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