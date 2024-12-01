Геннадий Хазанов отмечает день рождения: 7 интересных фактов из жизни артиста

Вдова Левкина объяснилась за "неправильную" скорбь Тесты Пугачева помогла не сойти с ума Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдноЕсли вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир ЛевкинПринц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира ЛевкинаПрекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина

Лента новостей

Воскресенье 1 декабря

09:24Геннадий Хазанов отмечает день рождения: 7 интересных фактов из жизни артиста 06:22Утро по-грузински: рецепт хачапури по аджарски 03:25ТЕСТ: только грамотей сможет употребить эти слова во множественном числе 02:13"Не чешется и не болит": Сенчукова сообщила о состоянии после онкологической операции 01:03Дуэт с SHAMAN и предложение от друга из Ганновера: как живет 59-летняя Марина Хлебникова 00:01Тунец на подушке из риса и авокадо: как в ресторане 21:15Три самых лучших рецепта маринада для шашлыка 18:46Макаревич* является владельцем около 70 объектов недвижимости, которые могут конфисковать 15:24"Кола, чипсы и шашлык": вызывает ли еда гастрит? 12:12Британцы гадают, что будет с королевой Камиллой, когда на трон взойдет Уильям 09:18Приготовьте знаменитое лакомство у себя дома: рецепт синнабона 06:13Ризотто с белыми грибами: классический итальянский рецепт на вашей кухне 03:46Освободившаяся от опеки отца Бритни Спирс попала под жесткий контроль 01:05Главная вечеринка года: Киркоров потряс Собчак, Навку и Крутого праздником за несколько миллионов 00:28Вуди Аллену – 89: эти культовые фильмы режиссера вам нужно посмотреть в первую очередь 21:15Пугачева стремительно лысеет: Спит в парике 18:49ТЕСТ: угадайте, что значат эти редкие и непростые слова 18:18Машков: правила продажи билетов по паспорту помогут остановить перекупщиков 17:53Алсу заявила о спутнике жизни: Высокий, симпатичный и брюнет 16:065 вариантов приготовления гратена: побалуйте себя разными вкусами 15:44Самочувствие смертельно больного Губина значительно ухудшилось 14:16Тест: угадайте советский фильм с Евгением Леоновым по одному кадру 13:13Кудрявцева показала посвежевшую после родов звезду "Реальных пацанов" Федункив 12:58"Очень неприятно": Колдун рассказал о неприглядной изнанке гламурного шоу-бизнеса 12:06Поставщик рассказал о стабильных поставках краба и рыбы на прилавки Москвы 11:19"Сложная судьба": Пьеха столкнулся с последствиями употребления запрещенных препаратов 11:07"Маленький зайчик": 42-летняя Дубцова показала рожденного после кесарева сечения сына 10:13"Мы стараемся": 65-летняя Надежда Кадышева поразила Кремль цветущим видом 09:29Заподозренная в романе с женатым мужчиной Асмус резко ответила на нападки 06:17Рулетики из баклажанов с сыром и яйцом: рецепт для уютного семейного застолья 03:17Агутин, Лепс, Шнуров: раскрыты цены выступлений звезд на новогодних корпоративах 00:24Резко поседевший Джигурда в очках и с тростью потряс народ своим видом 21:21Отец Жанны Фриске не будет смотреть сериал с участием внука Платона 18:38В Сети разгорелся скандал из-за памятника Вячеславу Зайцеву: Не заслужил! 18:18Можно в пост: рецепт супа из чечевицы 18:10Новый год в Москве: куда сходить всей семьей 17:38Театр Марии Киселевой представляет "Сказку о царе Салтане" 17:32Во Дворце Ирины Винер в Лужниках пройдет шоу "Тайна семьи Деда Мороза" 16:47Москва войдет в национальный туристический маршрут "Золотое кольцо" 16:24Неожиданно: Распутина раскрыла секрет феноменальной молодости 16:07"Рождество в Музыколандии": пушистый кролик, классическая музыка и принц Мажор 15:34ТЕСТ: насколько хорошо вы знаете факты "королевской" биографии Филиппа Киркорова 15:30Жители Китая с удовольствием следят за трансляциями из Московского зоопарка 14:541 декабря в столице стартует масштабный проект "Зима в Москве" 14:52Лариса Долина наконец-то озвучила реальную причину своего резкого похудения 14:13Тест: угадай советский фильм по кадру с заснеженной улицей 12:19Дети Киркорова вынуждены завершить дорогое обучение и вернуться в Россию из-за травли 12:02ТЕСТ: сможете ли вы вспомнить события и героев фильма "Три тополя на Плющихе" 11:24"Начиная от черной икры": Андреев из "Иванушек" впечатлен роскошной свадьбой Туриченко 10:46Бородина раскрыла всю правду о давней непримиримой вражде с Собчак
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Геннадий Хазанов отмечает день рождения: 7 интересных фактов из жизни артиста

Геннадий Хазанов отмечает день рождения: 7 интересных фактов из жизни артиста
208

За Геннадием Хазановым стоит целая коллекция образов, созданных им как на театральных сценах, так и на экране в кино и телевидении, а его голос оживляет персонажей мультфильмов. Тем не менее, известность он приобрел прежде всего как мастер разговорного жанра, чьи забавные миниатюры на протяжении десятилетий вызывают улыбки у зрителей. 1 декабря 2024 года Геннадий Хазанов отмечает свое 79-летие.

1. Семейная традиция

Страсть к актерскому ремеслу привила будущему артисту его мама. Несмотря на работу инженером на заводе, она участвовала в любительских театральных постановках. Маленький Гена часто стоял за кулисами Дома культуры и видел, как зрители восторженно аплодируют его матери после спектаклей. Эти моменты наполняли его одновременно гордостью и желанием тоже выйти на сцену.

Поэтому еще будучи школьником, Геннадий начал заниматься в кружке самодеятельности, демонстрируя свои таланты — будь то чтение басен или исполнение юмористических номеров. Особенно хорошо у него удавались пародии, первыми объектами которых стали одноклассники и учителя.

Помимо занятий в школе, Хазанов окончил музыкальную школу по классу фортепиано и позднее посещал эстрадную студию Марка Розовского при МГУ.

2. Трудности учебы

Первые пять классов Геннадий Хазанов учился на одни пятерки. Однако с появлением в программе химии и физики он понял, что точные науки ему не близки, в отличие от гуманитарных предметов.

Исключением среди точных наук были геометрия и алгебра, которым Хазанова научила замечательная преподавательница. Она оказалась единственным учителем, которому он никогда не подражал в своих пародиях.

3. Ранние амбиции

После окончания восьмого класса Геннадий Хазанов ушел из школы и устроился слесарем на радиозавод, продолжив параллельно учиться в вечерней школе. По словам артиста, решение было связано с переходом школ на одиннадцатилетнюю систему обучения, и он просто не хотел терять лишний год перед поступлением в театральный вуз.

Тем не менее, поступление в театральные училища оказалось сложнее, чем ожидалось. Хазанов провалил экзамены во всех учебных заведениях, куда пытался поступить, поэтому был вынужден начать обучение в МИСИ.

Именно в стенах института возник тот самый образ студента кулинарного техникума, принесший Хазанову широкую известность. Однако осознав, что инженерная специальность ему не подходит, он бросил МИСИ и поступил в эстрадно-цирковой институт.

4. В поисках своего пути

По окончании учебы в училище Геннадий Хазанов не сразу нашел свое призвание. Сначала он работал конферансье, развлекая аудиторию короткими скетчами и веселыми монологами. Затем попробовал себя в пародии, выбирая в качестве объектов как советских звезд, таких как Лев Лещенко, Сергей Капица или Николай Озеров, так и зарубежных, включая Луи де Фюнеса.

Некоторое время Хазанов экспериментировал с клоунадой, но и этот жанр оказался не совсем подходящим. В конечном счете, он нашел свое место среди мастеров разговорного жанра.

5. Учитель и кумир

Аркадия Райкина Геннадий Хазанов всегда считал своим главным наставником. Еще в юности выступления Райкина вызывали в нем восторг и восхищение. Будущий артист старался не пропустить ни одного концерта или фильма с участием любимого мастера. Монологи Райкина он знал наизусть и часами репетировал их перед зеркалом, стараясь точно воспроизвести манеру игры и мимику кумира.

Когда Геннадию исполнилось 15 лет, он решился осуществить свою давнюю мечту — встретиться с самим Аркадием Райкиным. В тот день подросток прогулял занятия и отправился в Московский дом самодеятельного творчества, где в тот момент проходил концерт великого артиста. После выступления Геннадий подошел к Райкину и завел беседу, которая закончилась тем, что юноша получил номер телефона знаменитого актера в его гостиничном номере.

"Трофеем" Хазанов не замедлил похвастаться перед одноклассниками, попросив разрешение позвонить известному советскому актеру прямо из учительской.

6. Семья и наследие

Первая любовь и жена Хазанова — Злата Эльбаум. В браке родилась дочь Алиса, которая впоследствии сделала успешную карьеру балерины, а затем занялась режиссурой и продюсированием кино. Алиса подарила родителям двух внучек — Мину и Эву, сделав Геннадия Викторовича счастливым дедушкой.

7. Ложная тревога

Летом 2020 года в СМИ и сети появились тревожные сообщения о том, что Геннадий Хазанов якобы находится при смерти из-за сердечного приступа. Позже выяснилось, что эти слухи оказались ложными — на самом деле, артист посетил медицинское учреждение для проведения обычного профилактического осмотра, а не из-за ухудшения состояния здоровья.

Шоу-бизнес в Telegram

1 декабря 2024, 09:24
Геннадий Хазанов. Фото: YouTube / @centralnoetelevidenie
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хазанов и Ярмольник потрясли театр своим видом

Художественный руководитель Театра им. Вахтангова Римас Туминас.
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе.
Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Наталья Дементьева и телеведущий Максим Галкин.
Актер Вениамин Смехов с супругой театроведом Галиной Аксеновой.
Певец и композитор Олег Митяев с дочерью Дарьей.
Актриса Татьяна Догилева с дочерью Екатериной.
Актер, телеведущий Александр Олешко и актриса Вера Васильева.
Актриса Светлана Немоляева.
Актер Всеволод Шиловский и театральный режиссер Андрей Житинкин.
Телеведущая Анна Шатилова и режиссер Владимир Меньшов.
Актер Борис Клюев.
Режиссер Александр Жигалкин и ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий.
Актер Эдуард Радзюкевич (в центре).
Музыкант, композитор Сергей Никитин.
Юморист, художественный руководитель театра Эстрады Геннадий Хазанов.
Актриса Юлия Рутберг.
Актриса Мария Аронова.
Актриса Нонна Гришаева и историк моды Александр Васильев.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Художественный руководитель "Московского академического театра сатиры" Александр Ширвиндт.
Праздничный торт.
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Дмитрий Певцов, Игорь Верник, Александр Олешко.
Актер Леонид Ярмольник.
Музыкант Евгений Маргулис.

По теме

"Боже мой, до чего я дожил": крик души 77-летнего Хазанова

Геннадий Хазанов проголосовал в Москве на выборах мэра

ТЕСТ: только грамотей сможет употребить эти слова во множественном числе

ТЕСТ: только грамотей сможет употребить эти слова во множественном числе
Русский язык действительно славится своей сложностью. Его грамматика изобилует исключениями, а фонетика и орфография часто вызывают затруднения даже у носителей языка. Огромное количество падежей, времен и форм глаголов делает изучение русского языка настоящим вызовом. Однако эта сложность также придает языку особую выразительность и богатство, позволяя передавать тонкие оттенки смысла и эмоций. Попробуйте угадать, как правильно употреблять следующие слова и докажите, что вы настоящий грамотей! ВОПРОСЫ 1.

"Не чешется и не болит": Сенчукова сообщила о состоянии после онкологической операции

"Не чешется и не болит": Сенчукова сообщила о состоянии после онкологической операции
В Москве отгремел международный фестиваль "Легенды Ретро FM" – главное музыкальное ностальгическое событие страны, собирающее суперзвезд разных лет. Особое внимание журналистов было приковано к 54-летней Наталье Сенчуковой, которая недавно перенесла очередную операцию. В 2018 году у Натальи Сенчуковой и ее супруга Виктора Рыбина врачи диагностировали базальноклеточный рак.

Дуэт с SHAMAN и предложение от друга из Ганновера: как живет 59-летняя Марина Хлебникова

Дуэт с SHAMAN и предложение от друга из Ганновера: как живет 59-летняя Марина Хлебникова
В Москве отгремел международный фестиваль "Легенды Ретро FM" – главное музыкальное ностальгическое событие страны, собирающее суперзвезд разных лет. Среди участников этого года была и Марина Хлебникова. Корреспондент "Дни.ру" за кулисами "ВТБ-Арены" встретился с исполнительницей хитов "Чашка кофию" и "Дожди". В будущем году Марина Хлебникова будет отмечать 60-летний юбилей.

Макаревич* является владельцем около 70 объектов недвижимости, которые могут конфисковать

Макаревич* является владельцем около 70 объектов недвижимости, которые могут конфисковать
Лидер группы "Машина времени" проживает в Израиле. Не секрет, что многие уехавшие из России артисты неплохо зарабатывали в нашей стране.

Британцы гадают, что будет с королевой Камиллой, когда на трон взойдет Уильям

Британцы гадают, что будет с королевой Камиллой, когда на трон взойдет Уильям
Весь мир осведомлен о тяжелом состоянии короля Карла III, и маловероятно, что он будет править долгие годы. Когда он уйдет (если не произойдет нечто совершенно непредсказуемое), трон унаследует принц Уильям, а его супруга Кейт Миддлтон станет королевой. Что же тогда сделает Камилла? Попробуем поразмышлять. Замуж за принца Каждая девушка мечтает встретить своего принца и выйти за него замуж.

Выбор читателей

29/11ПтнПугачева стремительно лысеет: Спит в парике 29/11Птн"Маленький зайчик": 42-летняя Дубцова показала рожденного после кесарева сечения сына 30/11СбтГлавная вечеринка года: Киркоров потряс Собчак, Навку и Крутого праздником за несколько миллионов 29/11ПтнСамочувствие смертельно больного Губина значительно ухудшилось 29/11ПтнАлсу заявила о спутнике жизни: Высокий, симпатичный и брюнет 29/11Птн"Очень неприятно": Колдун рассказал о неприглядной изнанке гламурного шоу-бизнеса