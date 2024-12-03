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Вторник 3 декабря

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Тест для самых внимательных: кто из героев кино СССР произнес эту фразу?

Тест для самых внимательных: кто из героев кино СССР произнес эту фразу?
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Любите советское кино? У вас есть уникальная возможность проверить свои знания в тесте, посвященном цитатам из любимых фильмов.

Это отличный шанс не только вспомнить культовые ленты, но и вновь окунуться в атмосферу прошлого, пережив незабываемые моменты и эмоции, которые они дарили. Советское кино — это не просто фильмы, это целая эпоха, оставившая яркий след в культуре и языке.

Цитаты из этих картин живут в народной памяти и активно используются в нашей повседневной жизни. Они стали частью нашей культуры, отражая дух времени.

Попробуйте свои силы в тесте по цитатам — это будет весело и интересно. Отличный способ отвлечься от забот и погрузиться в мир кино. Вы внимательный зритель? Тогда назовите, кто произнес эту фразу!

1. "Мертвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно".

А) Красный командир

Б) Павел Артемьевич Верещагин

В) Федор Иванович Сухов

2. "Чтоб ты жил на одну зарплату!".

А) Сан Саныч Мурашко

Б) Глеб Жеглов

В) Контрабандист Лелик

3. "Вы не хулиганьте! Что это за пьяные выходки! Я на вас жалобу подам! Коллективную!".

А) Антон Семенович Шпак, зубной врач

Б) Ульяна Андреевна, жена Бунши

В) Иван Васильевич Бунша, управдом

4. "Людк! А Людк! Тьфу, деревня!".

А) Василий Кузякин

Б) Дядя Митя

В) Раиса Захаровна

5. "Когда женщине говорят, что она умница, это означает, что она — круглая дура?".

А) Шура, профсоюзная активистка

Б) Людмила Прокофьевна Калугина

В) Оля Рыжкова

Правильные ответы:

1. — В) Федор Иванович Сухов

2. — В) Контрабандист Лелик

3. — А) Антон Семенович Шпак, зубной врач

4. — В) Раиса Захаровна

5. — В) Оля Рыжкова

Шоу-бизнес в Telegram

3 декабря 2024, 18:57
Фото: Freepik
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Ковальчук подробно рассказала о работе с Кологривым на съемочной площадке

Ковальчук подробно рассказала о работе с Кологривым на съемочной площадке
Актриса Катерина Ковальчук, известная своими яркими ролями в таких проектах, как "Гусар", "На страже пляжа", "Повышая градус" и "Любовь зла", недавно поделилась своими впечатлениями о сотрудничестве с Никитой Кологривым. Она отметила, что работа с коллегой стала для нее настоящим удовольствием, несмотря на его репутацию, сложившуюся в обществе. Кологривый, который не раз попадал в скандальные ситуации, на съемках проявил себя с совершенно другой стороны.

КиноТЕСТ: вспомни фильмы с участием Юрия Яковлева по одному кадру

КиноТЕСТ: вспомни фильмы с участием Юрия Яковлева по одному кадру
Юрий Яковлев – выдающийся советский и российский актер, чья карьера охватывает более шести десятилетий. Он сыграл множество ярких и запоминающихся ролей в кино, каждая из которых стала настоящей жемчужиной отечественного кинематографа. Фильмы с его участием до сих пор пользуются огромной популярностью и любовью зрителей. А сможете ли вы по одному кадру с актером вспомнить название советской картины. ВОПРОСЫ 1.

Тест для интеллектуалов: угадайте знаковый советский фильм по необычному описанию

Тест для интеллектуалов: угадайте знаковый советский фильм по необычному описанию
Мы рады удивлять вас новыми и захватывающими тестами. Каждый раз мы стремимся предложить что-то уникальное и оригинальное, чтобы вы могли не только проверить свои знания, но и получить заряд положительных эмоций. Что если мы попробуем пересказать культовые фильмы СССР от лица утонченного интеллектуала? Представьте себе профессора с серьезным выражением лица, который, используя сложные термины и метафоры, делится своими мыслями о классических советских картинах.

Вуди Аллену – 89: эти культовые фильмы режиссера вам нужно посмотреть в первую очередь

Вуди Аллену – 89: эти культовые фильмы режиссера вам нужно посмотреть в первую очередь
Ни возраст, ни нападки критиков, ни обилие конкурентов, ни трудности с поиском финансирования – ничто не мешает мэтру артхауса Вуди Аллену снимать по фильму в год. Его уникальный стиль и неподражаемый юмор продолжают привлекать зрителей, а его фильмы остаются актуальными и востребованными.

Тест: угадайте советский фильм с Евгением Леоновым по одному кадру

Тест: угадайте советский фильм с Евгением Леоновым по одному кадру
Евгений Леонов – это легенда советского кино, чье имя стало синонимом таланта и обаяния. Сможете ли вы угадать фильмы с актером всего по одному кадру? Это будет настоящим испытанием для истинных поклонников его творчества. 1.

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