Куда сходить в Москве и России: афиша с 17 по 26 октября

Осенью праздник – каждый день. Фестивали, концерты, спектакли – только успевай ходить! Лучшее из лучшего – в подборке от "Дни.ру". Для вас!

ФЕСТИВАЛЬ

"Евразия – Кинофест"

Первый международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия – Кинофест" пройдет в Москве. Его организатором выступает АНО содействия развитию международного сотрудничества "Евразия". Зрителей ждут 3 конкурсных программы, в которых участвуют 46 фильмов из 20 стран. Нельзя пропустить и специальные показы, ретроспективы, образовательную и деловую часть, включающую питчинг документальных проектов, круглые столы, мастер-классы, дискуссии. Церемонии открытия и закрытия фестиваля пройдут в Театре Моссовета. Площадками фестиваля станут кинотеатры "Иллюзион", "Художественный", Дом кино.

17-21 октября.

ВЕЧЕРИНКА

Like Party "Девичник"

На Like Party "Девичник" встретятся самые яркие девушки столицы, а на сцене будут звучать любимые хиты миллионов. Среди участников – IOWA, Nyusha, MONA, Асия, Ольга Серябкина, ASAMMUELL, Тося Чайкина, DAASHA, Клава Кока, Мари Краймбрери. Это будет настоящий музыкальный праздник женственности от радиостанции Like FM. Официальный цвет мероприятия – "фуксия".

22 октября, клуб 1930 MOSCOW.

КОНЦЕРТ

Дмитрий Колдун

Большой сольный концерт Дмитрия Колдуна – это только живой звук в сопровождении музыкантов, несомненный знак качества, мастерство и профессионализм на сцене. Яркие сценические проекции и неповторимая атмосфера романтики и драйва одновременно. Вас ждут проверенные временем любимые хиты "Дай мне силу", "Корабли", "Почему", "Царевна", "Город больших огней", "Нереальная", которые были отмечены престижными музыкальными наградами и премиями.

18 октября, КЗ "Измайлово".

Top Hit Music Awards



XI Церемония вручения музыкальных премий соберет молодых звезд. На сцене – Мари Краймбрери, Ваня Дмитриенко, Моя Мишель, Dabro, Filatov & Karas, Artik & Asti, Zvonkiy, Юлия Савичева, Люся Чеботина, Amirchik, Galibri & Mavik, NLO, Toto, Janaga, Наталья Подольская, Те100стерон, Daasha, Султан Лагучев, Ханна, Никита Киоссе, Poli, Mirolybova и др. Церемонию проведут сразу две пары ведущих, в числе которых популярный блогер Никита Златоуст и певица Анжелика Пушнова.

16 октября, 1930 MOSCOW.

FILATOV&KARAS



Каждый трек этих ребят становится хитом и залетает на вершины чартов – не зря FILATOV&KARAS признана самой ротируемой группой России! Электронный музыкальный проект стабильно забирает престижные награды, становится участником масштабных фестивалей. На московском концерте группа исполнит лучшие песни и фиты, под которые просто невозможно не зажигать, и устроят яркое шоу на постоянном движе! Зрителей ждут бешеная энергия, крутые эмоции и звездные гости.

25 октября, клуб Atmosphere.

ТЕАТР

"Безумные влюбленные"

В центре событий Фениса, влюбленная в своего соседа, красавца Люсиндо. Однако юноше нравится другая дама – статная Херарда. Она играет с чувствами молодого ухажера и заставляет добиваться своей любви. Тем временем к Фенисе сватается отец Люсиндо, неуклюжий старик Бернардо.Любовные треугольники в спектакле превращаются в любовные квадраты, и разобраться, кому с кем суждено быть становится чем-то невероятным... В ролях: Анастасия Акатова, Александр Мохов, Владимир Шульга и другие.

22 октября, Театр на Трубной.

СКОРО

"Без Есенина"

Театр "Кашемир" представляет премьеру – спектакль "Без Есенина". Ялта. Осень 1923 год. Гостиничный номер, в котором всемирно известная танцовщица Айседора Дункан ждет своего мужа – самого популярного поэта Советской России Сергея Есенина. Так начинается спектакль в постановке режиссера Дмитрия Сердюка. Дункан – американская танцовщица, воплощение свободы и стихийности. Есенин – русский поэт. Что объединяло их? Этим вопросом задавались все вокруг, включая героев спектакля. Но главный вопрос, который стоило задать в 1923 году, что их разъединило. И у каждого героя есть свои мысли по этому поводу. В ролях: Анастасия Светлова, Майя Горбань, Дмитрий Миллер и другие.

1 ноября, Театральный центр на Страстном.

Политехнический музей: создавая настоящее

Этот совместный проект посвящен выдающимся российским ученым и инженерам-изобретателям, создававшим научно-технической потенциал страны. В экспозиции будут представлены основные этапы становления отечественной — русской и советской — инженерной школы, биографии, истории научного поиска, достижения выдающихся учёных и инженеров-изобретателей, которые были первыми во многих научных и технических областях, заложили фундамент для создания передовых технологий, внесли весомый вклад в мировую историю изобретений и открытий. Политехнический музей покажет на выставке свои уникальные коллекции. Многие предметы не демонстрировались несколько десятилетий, некоторые поступили в музейные фонды недавно, и еще нигде не экспонировались. Главные герои выставки — Александр Попов, Константин Циолковский, Александр Лодыгин, Павел Яблочков, Николай Жуковский, Сергей Королев, Игорь Курчатов, Анатолий Александров и другие знаменитые ученые и изобретатели.

26 октября, Центральный выставочный зал "Манеж" в Санкт-Петербурге.