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Пятница 6 сентября

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"След на моей психике": измотанная Решетова решилась на отчаянный шаг

"След на моей психике": измотанная Решетова решилась на отчаянный шаг
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Анастасия Решетова приняла важное решение, которое вызвало широкий резонанс среди её поклонников. В своем телеграм-канале она сообщила о том, что решила отказаться от поездок за границу.

Это заявление стало неожиданным для многих, ведь Решетова всегда была активной путешественницей, предпочитающей исследовать новые страны и культуры. "Хочу чуток излить вам душу", — начала она свой пост. Анастасия рассказала о том, как после последней поездки в Казань осознала, что путешествовать по России для нее гораздо удобнее.

Она отметила, что часто меняет локации и много путешествует, но последние поездки за границу были полны неудобств. "Два раза потерянные чемоданы, неудобные пересадки и мои потраченные нервы оставили след на моей психике", — призналась модель.

Кроме того, Решетова подчеркнула, что находясь за границей, она испытывала сильную тоску по Родине. "Находясь на чужбине, я начала испытывать дикую тоску по России. И решила для себя, что я лучше чаще буду путешествовать по городам нашей страны или странам СНГ", — добавила она.

Стоит отметить, что ранее Анастасия также сделала шаги к изменениям в своем стиле жизни. Она отказалась от модных образов, укладок и макияжа, что также свидетельствует о ее стремлении к простоте и естественности. Эти изменения могут быть связаны с ее внутренними переживаниями и поиском гармонии в жизни.

Телеграм канал

6 сентября 2024, 13:39
Анастасия Решетова. Фото: соцсети
Телеграм-канал Анастасии Решетовой✓ Надежный источник

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Что известно о новой сексуальной подруге рэпера Тимати

Фото: instagram.com/darbytattoo_official
Фото: instagram.com/darbytattoo_official
Фото: instagram.com/darbytattoo_official
Фото: instagram.com/darbytattoo_official

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