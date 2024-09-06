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Пятница 6 сентября

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Семенович подробно рассказала о планах выйти замуж за уведенного из семьи мужчину

Семенович подробно рассказала о планах выйти замуж за уведенного из семьи мужчину
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Анна Семенович поделилась новостями о своей скорой свадьбе с бизнесменом. Их отношения развиваются стремительно, и пара уже активно планирует торжество.

Семенович призналась, что для нее это событие станет первым в жизни, и она стремится сделать его особенным. Несмотря на то что Денис все еще официально женат, Анна уверяет, что он давно ушел из семьи, которая осталась жить в Германии.

В данный момент мужчина находится в процессе расторжения брака, что, по словам артистки, затягивается из-за юридических разбирательств в Европе. Однако она оптимистично настроена и верит, что вскоре их отношения станут официальными.

Певица уже начала строить планы на свадьбу. Она решила, что церемония пройдет в максимально закрытом формате — всего 20 гостей. Это решение обусловлено желанием сохранить момент интимным и личным. Семенович не хочет следовать классическим канонам и предпочитает сделать праздник таким, каким его видит сама.

Анна Семенович. Фото: Феликс Грозданов

На дне рождения "Русского радио" артистка поделилась своими мыслями о предстоящем событии. По ее словам, после росписи они с Денисом сразу же отправятся в свадебное путешествие. Это будет их время вдвоем, чтобы насладиться новыми ощущениями и эмоциями.

Однако не все поклонники разделяют ее энтузиазм. Многие призывают Анну не торопиться с замужеством, особенно учитывая сложную ситуацию с ее избранником. Некоторые из них выражают опасения по поводу отсутствия у Дениса собственности в столице и его жизни в квартире Семенович. Это вызывает у них вопросы о финансовой стабильности мужчины и о том, не станет ли он зависимым от артистки.

Критики также отмечают, что у Дениса могут быть проблемы с бизнесом, что может повлиять на их совместное будущее. Они опасаются, что если отношения не сложатся, Анна рискует оказаться в сложной ситуации. Тем не менее, сама Семенович уверена в своем выборе и готова к новым жизненным этапам.

Телеграм канал

6 сентября 2024, 10:28
Анна Семенович. Фото: Феликс Грозданов
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