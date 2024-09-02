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Понедельник 2 сентября

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Попавшему в конфуз певцу Колдуну пришлось экстренно выкручиваться

Попавшему в конфуз певцу Колдуну пришлось экстренно выкручиваться
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Популярные артисты не всегда были уверенными звездами. Некоторые из них поделились с KP.RU забавными историями о своих школьных годах.

Конкурсант "Евровидения-2007" от Белоруссии Дмитрий Колдун откровенно признался, что в школьные годы часто прибегал к помощи шпаргалок. "У меня было несколько интересных методов", — говорит он.

Дмитрий поделился своим уникальным способом: он брал два листа бумаги и, сильно нажимая на ручку, писал шпаргалку на верхнем листе. На втором оставались оттиски, которые можно было прочитать под определенным углом. "Для глаза учителя это был просто чистый лист", — добавляет он с улыбкой.


Однако однажды его хитрость чуть не была раскрыта. Когда Дмитрий пытался поймать тот самый угол для чтения своих тайных записей, мимо проходил преподаватель, который заметил его задумчивость. "Я быстро выкрутился, сказав, что просто задумался. Преподаватель ничего не заподозрил", — вспоминает оконфузившийся артист с долей иронии.

Дмитрий также поделился, что по образованию он химик и мог бы даже сейчас работать в школе учителем. "Конечно, я мог бы преподавать музыку, хотя с нотной грамотой у меня до сих пор есть сложности", — признается он. Но уверенность в своих силах не оставляет его: "На уровне школы я точно справился бы. Азы пения объяснить могу".

Телеграм канал

2 сентября 2024, 12:42
Дмитрий Колдун. Фото: Феликс Грозданов
KP.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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