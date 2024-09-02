Николай Дроздов борется с раком.

Еще в октябре 2023 года в СМИ появились сообщения о том, что Николай Дроздов болен онкологией. У него обнаружили рак предстательной железы. Однако тогда близкие ведущего программы "В мире животных" опровергли эту информацию. В начале 2024 года Николай Дроздов был госпитализирован из-за осложнений на фоне борьбы с опухолью. Медикам удалось стабилизировать его состояние.

Теперь же выяснилось, что знаменитый зоолог пошел на поправку. Больной онкологией Дроздов вернется к работе. Он будет консультировать студентов кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени Ломоносова. В этом учебном учреждении он на протяжении 23 лет служит профессором. Лекции пока не будут проводиться очно, поскольку 87-летний ведущий не может вести их по состоянию здоровья.

По этой же причине нет речи о возвращении на телевидение. Но Николая Дроздова уже видели на публичных мероприятиях. Поклонники и студенты зоолога надеются, что вскоре Николай Николаевич сможет вести полноценный образ жизни, как до болезни.

Голос Дроздова известен по всему миру. Широкая известность пришла к нему вместе с программой "В мире животных", которую ученый вел с 1977 по 2018 год. Хотя он был не первым ведущим этого проекта, именно его голос наравне с музыкальной заставкой стали своеобразными визитными карточками программы.

Кроме того, Николай Дроздов известен как ярый защитник животных. С 2012 года он является послом доброй воли ООН, а также инициировал организацию "Живая планета". Волонтеры и сотрудники этой структуры решают экологические проблемы на территории нашей страны.