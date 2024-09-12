ТЕСТ: Какие названия носили эти известные города СССР до своего переименования

Сможете вспомнить старые названия знаменитых городов?

Многие города до своего переименования носили совершенно другие названия. Некоторые из них давно позабыты. А сможете ли вы вспомнить, как именно назывались эти населенные пункты во времена Советского Союза? Пройдите наш несложный тест и потренируйте свою память!

ВОПРОСЫ



1. Город Самара с 1935 года по 1991 год носил это название.

А. Знаменск

Б. Куйбышев

В. Волжанин

2. Под этим названием был известен город Оренбург с 1938 по 1957 годы.

А. Искра

Б. Чкалов

В. Донской

3. Сейчас он называется Волгоградом, а в Советском Союзе с 1925 по 1961 года его именовали...

А. Сталинград

Б. Царицын

В. Волгодонск

4. Только так именовали Екатеринбург с 1924 по 1991 годы.

А. Киров

Б. Свердловск

В. Королев

5. Как назывался город Владикавказ во времена СССР в период с 1954 по 1990 годы?

А. Супсех

Б. Гагринск

В. Орджоникидзе

6. Тверь с с 1931 по 1990 годы носил такое название.

А. Калинин

Б. Усть-Каменск

В. Жданов

7. Пермь с 1940 по 1957 годы носил другое имя. Какое?

А. Уралец

Б. Берий

В. Молотов

ОТВЕТЫ

1. Б. Куйбышев

2. Б. Чкалов

3. А. Сталинград

4. Б. Свердловск

5. В. Орджоникидзе

6. А. Калинин

7. В. Молотов