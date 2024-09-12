Против осенней хандры: 5 увлекательных книг в жанре юмористического фэнтези

Юмор с фантастическим оттенком. Шутят все: гоблины оказываются любителями Шекспира, а горгульи иногда превращаются в настоящих остряков и красавцев. Мы сделали подборку книг, доступных по Литрес Подписке, которые помогут погрузиться в красочные миры и от души посмеяться.

"Вещие сестрички", Терри Пратчетт

Британец Терри Пратчетт стал одним из самых известных мастеров жанра фэнтези благодаря циклу романов "Плоский мир". В нем автор высмеивает общепризнанные представления о норме – кажется, что его персонажи живут в мире со странными ценностями, но, если приглядеться, то они не так уж сильно отличаются от своих читателей, скованных не менее причудливыми социальными условностями.

В этой книге знаменитой серии настоящие ведьмы вовлечены в придворные интриги. Они во что бы то ни стало должны вернуть к власти истинного наследника престола, пока коварный узурпатор окончательно не завоевал власть в стране. Но что поделать, если принц колесит по стране с труппой бродячих артистов и ему это, кажется, нравится? Удастся ли ведьмам вернуть в государство прежний порядок и спасти честь королевской семьи?

"Дракон, который все испортил", Мстислава Чёрная, Матильда Старр



Digital-авторы Литрес Мстислава Черная и Матильда Старр не впервые объединяют писательские усилия, чтобы создать вдохновляющий текст про чудеса. Если про первого автора мало что известно, то вторая – персона публичная. Она признавалась, что написала своё первое произведение в пять лет и примерно тогда же решила стать журналисткой. Спустя годы она уже трудилась репортером в газете. Карьера развивалась стремительно – очень скоро бойкой в письме сотруднице предложили стать редактором.

Свой путь на писательском поприще Матильда Старр начала с победы на литературном конкурсе – она завоевала второе место с детским рассказом. Однако не этот жанр сделал ей имя, а любовные романы. В этой истории все начинается с чудесного и совершенно абсурдного происшествия. В сад главной героини приземляется настоящий дракон. Он запускает череду судьбоносных событий. Карты таро, предсказания, приключения и, конечно, любовь – у древнего ящера припасены и не такие подарки.



"История рыжего демона", Роджер Желязны, Роберт Шекли



У Роджера Желязны и Роберта Шекли много общего. Они американцы, поляки по происхождению, с детства хотели стать писателями, обожали научную фантастику и выбрали этот жанр в качестве основного в своем творчестве. Если у первого суровая интеллектуальная литература, то у второго она носит иронический характер. Этот тандем стал одним из самых значительных в истории жанровой литературы.

В этом их совместном романе действие разворачивается на двух сферах: в реальности и на шахматной доске, где силы Света и Тьмы разыгрывают судьбы мира. В этой игре не по годам искусен демон Аззи. Единственное препятствие для того, чтобы двигаться вверх по служебной лестнице, состоит в характере героя – он импульсивен и легкомысленен. Не удивительно, что он так раздражает Порядок. Она, не допускающая энтропии во Вселенной, видит в идеях рыжего демона угрозу. Удастся ли ин найти общий язык?

"Заповедник гоблинов", Клиффорд Саймак



Клиффорд Саймак считается одним из основателей современной американской фантастики. Расцвет его писательского таланта пришелся на 1930-1950-е годы, которые считаются в США "золотым веком фантастики", когда историями о покорении космоса и общении с пришельцами зачитывались все. Если большинство писало в жанре той фантастики, которая верна принципам науки и технического прогресса, то Саймак предпочитал ее "мягкое" направление – ему нравилось предавать пришельцам черты обычных людей: слабых, противоречивых, не чуждых быту и скучной обыденности.

Таков описанный в этой книге веселый народ гоблинов, которые любят пить и шутить. В придачу к этим любителям абсурда среди героев оказывается сам Шекспир, который читает про себя же увлекательную лекцию для студентов Института времени. Чем же обернется это столкновение характеров?

"Магическое свидание", К. Ф. Брин



Американская писательница К. Ф. Брин пишет в нескольких жанрах – любовные романы, фантастика, фэнтези. Главной целью своих книг она видит в том, чтобы давать читателям возможность отвлечься и отдохнуть. Свой первый роман автор опубликовала в 2013 году, с тех пор ей сопутствует успех.

Главная героиня этого произведения обрела сверхспособности. Теперь у нее есть крылья – осталось только научиться ими управлять. Кто может стать подходящим учителем? Определенно, Горгулья. Если вы подумали, что это ужасающего вида каменная скульптура, украшающая готический собор, то вы ошибаетесь. Оказывается, представителем этого вида может стать и импозантный мужчина, для которого способность летать – далеко не единственная и главное достоинство. Именно в такой приятной компании героине предстоит провести незабываемые дни.