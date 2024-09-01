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Инструкция: как понять любой школьный предмет

Инструкция: как понять любой школьный предмет
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С любым школьным предметом могут возникнуть сложности, даже если учеба в целом дается легко. Бывает трудно запомнить новую формулу, понять суть темы урока или выполнить практическое задание. И не всегда объяснения учителя или работа с учебником помогают с этим справиться.

Как можно выйти из этого замкнутого круга и понять любую дисциплину? С этим помогла разобраться учитель изобразительных искусств и куратор Филипповской Школы Онлайн Анна Калугина.

1. Попробуйте выяснить, почему вам не удается разобраться с определенным предметом. Определите, что вызывает сложность в восприятии. Вспомните, как проходили первые уроки и в какой момент вы вдруг перестали улавливать суть тем или справляться с заданиями. Возможно, вы пропустили много материала и так и не сумели его нагнать. Тогда можно попробовать повторить все с начала. Внимательно и вдумчиво. Главное – не спешить.

Бывает, что и с учителем может возникнуть сложность. Я, например, считаю, что встретить своего учителя – это редкая удача! Мой сын учит латынь, и с одним учителем у него совершенно не было контакта, ничего не получалось. Но, к счастью, он встретил другого преподавателя, и латынь сразу стала намного интереснее, а успехи в изучении не заставили себя ждать.

Я не призываю сразу менять учителей, тем более в школе (это довольно трудно сделать), но определенное понимание между всеми участниками урока должно быть.

2. Подумайте, какую пользу вы можете получить от изучения конкретного предмета. Знания не бывают бесполезными, даже если сама область науки вам не нравится. Чтобы немного поднять собственную мотивацию к учебе, проанализируйте, какие преимущества даст вам знание физики, химии, географии и т.п.

Например, геометрия может стать помощницей при выборе между двумя пиццами в 30 см и в 45 см, а география поможет легко сориентироваться в любом городе или даже найти выход из леса, если вдруг вы там потеряетесь.

3. Поменяйте свой подход к обучению. Даже самый вовлеченный ученик в определенный момент может охладеть к учебе. И частой причиной тому является подход к изучению предмета. Постоянно читать параграфы или рисовать контурные карты и правда утомляет.

Чтобы учеба не заставляла скучать, пробуйте работать с разной информацией. Смотрите фильмы, ходите на открытые лекции, проходите забавные тесты или слушайте подкасты.

4. Попробуйте найти хобби, смежное с предметом, который вам дается тяжелее остальных. Этот пункт тесно связан с предыдущим. Изменив свой подход к изучению предмета, вы можете открыть много интересного! Например, если есть проблемы с историей, можно попробовать себя в исторической реконструкции, а если сложно дается биология, то помочь могут гербарии или огород прямо на вашем подоконнике.

5. Найдите наставника. Им необязательно должен быть учитель или репетитор. Напротив, интереснее будет найти его среди сверстников. Наверняка в вашем классе есть человек, который преуспевает в том предмете, с которым у вас трудности. Пообщайтесь с ним о том, чем он увлекается, какие советы по изучению предмета может дать, ну или просто послушайте и вдохновитесь его увлеченностью!

А главное – помните, что вы молодец! Куда важнее ваше отношение к предмету и то, как вы стараетесь его постичь. Оценки не всегда бывают объективными, а наши переживания от них зачастую лишь негативно влияют на эмоциональное состояние.

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1 сентября 2024, 14:06
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