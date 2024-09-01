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Суббота 31 августа

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Сто к одному – как избежать конфликтов в семье

Сто к одному – как избежать конфликтов в семье
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Создать и поддерживать гармоничную атмосферу в семье не всегда легко и просто, потому что для этой задачи каждому участнику процесса придется приложить усилия и больше смотреть не на вторую сторону, а на себя. Однако, если вы избрали путь создания дружелюбного, уважительного и позитивного настроения в паре, значит, уже стали на шаг ближе к цели. О том, как избежать конфликтов в семье, спросили практикующего семейного психолога Романа Цветкова.

1. Интересуйтесь

Бывает так, что, находясь на одной жилой территории с другим человеком, мы затрудняемся ответить на простой вопрос о том, чем интересуется вторая половинка. К сожалению, так происходит, когда каждый из супругов в паре настолько поглощен самим собой, что забывает вовремя поднять голову, замедлиться и понять, а чем же дышит любимый человек, который находится совсем близко. Однако, если вы хотите поддерживать эмоциональную связь в паре, находиться в гармоничных отношениях, то должны пересмотреть свое поведение. Страсть в паре живет несколько лет, и это не пустые слова. Данное чувство, несмотря на всю яркость, является быстротечным, и однажды сменится более спокойной и тихой эмоцией. И в такой момент нужно быть уверенными в том, что вам есть, о чем поговорить с друг другом, что вы смотрите в одном направлении. Если данной составляющей нет, то однажды можно ощутить либо полную эмоциональную отстраненность по отношению к партнеру, либо оказаться в водовороте раздражения и злости.

Фото: Роман Цветков

2. Слушайте

С другой стороны, конфликты в любой паре неизбежны и даже бывают полезны, если происходят правильно. Когда супруги никогда не ссорятся, то с точки зрения психологии такой союз вообще не жизнеспособен. На самом деле, если вам необходимо высказать свое недовольство, озвучить несогласие, это нужно сделать. Замалчивать происходящее состояние нельзя, потому что однажды кого-то в паре «прорвет» и остановиться будет очень сложно. Однако выяснения отношений должны быть конструктивными, а не деструктивными! Нельзя превращать беседу в монолог с «ты-сообщениями» («это все ты виноват», «ты давно перестала так поступать» и так далее). Говорить нужно о своих чувствах («я чувствую себя плохо», «мне было неприятно» и так далее). После того, как выскажитесь сами, предоставьте своему партнеру аналогичное право, терпеливо выслушав (и услышав!) его позицию. Не нужно перебивать, сомневаться в правдивости сказанного. Ваша задача – найти общий выход из проблемы, понять точку зрения любимого человека и осознать, что в любой непростой ситуации всегда виноваты оба, а не кто-то один.

3. Хвалите

Критиковать всегда легче, чем хвалить, но сколько глупых и пустых конфликтов можно было бы избежать, если бы партнеры старались искать друг в друге плюсы, а не минусы. Мы часто бросаемся сообщать о недостатках любимого человека, а вот отметить его достоинства либо забываем, либо не считаем нужным, и очень зря! Не скупитесь на похвалу в адрес второй половины. Наверняка, у нее найдутся моменты, которые вызывают уважение, восхищение. Иначе зачем вы вообще находитесь в этих отношениях? Как только очень сильно захочется раскритиковать друг друга, попробуйте взять паузу и досчитать до той цифры, когда желание высказать нечто отрицательное слегка поутихнет. После того, как страсти улягутся, задумайтесь, а за что вы можете похвалить любимого человека. Наверняка, ответы будут находиться, стоит только задать себе цель обнаружить их.

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1 сентября 2024, 00:04
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