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Пятница 30 августа

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Кузьмин отказался от тяжелобольного брата: Заблокировал

Кузьмин отказался от тяжелобольного брата: Заблокировал
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Владимир Кузьмин не хочет общаться с братом.

Александр Кузьмин пожаловался журналистам на равнодушное отношение своего родственника Владимира Кузьмина. Дело в том, что гитарист отказался от своего тяжелобольного брата и сообщил, что ему надоело постоянно спасать взрослого мужчину. По его словам, в то время как Саша беспечно жил в Америке, он регулярно работал и помогал ему материально.

"Жил исключительно за счет других, в том числе и меня. К слову, заблокировал я его", — пояснил он.

Александр Кузьмин уверяет прессу, что смертельно болен, но только пока неизвестно чем. Ему постоянно хочет пить и знобит так, что мужчина кутается в пальто и лежит под одеялом, не снимая ботинки. Об этом СМИ рассказала его супруга Наталия. Брат Кузьмина сообщил что впервые ему стало плохо около месяца назад, после возвращение из Сочи. Он начал терять вес и чувствовал слабость.

Сейчас деньги в дом зарабатывает только жена музыканта, поэтому на платную медицину средств нет, а знаменитый брат помогать отказался. В бесплатную же помощь Александр не верит. Наталия Кузьмина в таком состоянии мужа обвинила Владимира, мотивируя это тем, что в молодости братья вели слишком бурный образ жизни. Еще тогда ее Саше поставили диагноз цирроз печени.

Журналисты решили самостоятельно помочь брату рок-музыканта и отвезли его на полное медицинское обследование, где у него взяли необходимые анализы и сделали УЗИ брюшной полости, кардиограмму сердца. Результаты оказались плачевными: Александр действительно серьезно и неизлечимо болен. Врачи поставили ему диагноз: сахарный диабет. Теперь певцу категорически запрещен прием алкоголя. Кроме того, это заболевание может стать причиной развития инфаркта, инсульта, уточнили в клинике.

Теперь Александру Кузьмину придется на постоянной основе пить ряд прописанных медикаментов и соблюдать строгую диету.

Телеграм канал

30 августа 2024, 13:22
Александр Кузьмин. Фото: YouTube / @user-tm5rs3ix2v
Пятый канал✓ Надежный источник

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