На те же грабли: эти звезды шоу-бизнеса сошлись после громкого расставания

Возвращение к бывшему бойфренду – решение, которое часто сопровождается мучительными сомнениями. Тем не менее, в мире знаменитостей есть примеры, когда такие возвращения оборачивались счастливыми воссоединениями



Трэвис Скотт и Кайли Дженнер познакомились в 2017 году и быстро стали одной из самых обсуждаемых пар. Их отношения развивались стремительно, и уже в феврале 2018 года у них родилась дочь Сторми. Однако в 2019 году они расстались. Тем не менее, в 2020 году они вновь начали встречаться, и их отношения стали более зрелыми. В 2022 году у пары родился сын, имя которого пока остается в секрете. Несмотря на недавние слухи о расставании в 2023 году, многие верят, что эта пара еще не раз скажет друг другу «да».



Хейли Болдуин и Джастин Бибер — еще один яркий пример. Их дружба началась в 2009 году, но в 2016 году они решили попробовать романтические отношения. Однако вскоре Бибер вернулся к своей бывшей Селене Гомес. Воссоединение состоялось в 2018-м, когда Джастин сделал Хейли предложение на Багамах. Осенью того же года пара поженилась и по сей день счастлива вместе, планируя расширение своей семьи.



Дженнифер Лопес и Бен Аффлек — это возвращение стало настоящим событием для поклонников. Их роман начался в начале 2000-х и закончился разрывом перед свадьбой. Спустя 17 лет, после болезненных разрывов с другими партнерами, Джей Ло и Бен вновь оказались вместе. Их счастье на этот раз выглядит более устойчивым, и многие надеются, что свадьба все-таки состоится.



Джессика Бил и Джастин Тимберлейк также прошли через разрыв, прежде чем осознали свою совместимость. Их отношения начались с романтической искры на дне рождения общего друга, но спустя четыре года пара рассталась. К счастью, они поняли, что не могут жить друг без друга, и вскоре обручились.



Кейт Миддлтон и принц Уильям — пример того, как любовь может преодолеть трудности. Их роман начался в университете, но после ссор и давления общественности они расстались в 2007 году. Тем не менее, вскоре они осознали свои чувства и снова сошлись. В 2010 году Уильям сделал долгожданное предложение Кейт.



Кэти Перри и Орландо Блум также пережили разрыв, прежде чем вновь обрели счастье. Их встреча на вечеринке «Золотого глобуса» в 2016 году стала началом их отношений, но через год они решили взять паузу. Воссоединение произошло в 2017 году, а в 2020-м у них родилась дочь Дэйзи.