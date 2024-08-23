Феноменально изменившийся Киркоров раскрыл секрет своей новой идеальной фигуры

Филиппа Киркорова несколько месяцев не было в свете – он сейчас в Сочи снимается в фильме. И за это время король российской эстрады здорово изменился. Новое тело он явил на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна", который в эти дни проходит при поддержке "Герофарм" и воды TASSAY. 57-летний артист заткнул за пояс всех сексуальностью, молодостью и красотой.

Кажется, что так хорошо Филипп Киркоров не выглядел никогда прежде. В 57 лет он находится на пике вокальной и физической формы. Идеальное подтянутое юношеское тело, внушительные бицепсы, рельефный пресс – все это кажется очень сексуальным. Но за всем этим стоит огромная и постоянная работа, самоограничения и мотивация.

"Спорт, спорт и еще раз спорт, – рассказал артист в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Раньше я им не увлекался, а теперь все изменилось. Чем старше ты становишься, тем сильнее хочется сохранить себя для потомства и для истории в хорошей форме".

По словам Киркорова, он каждый день встает в 5 утра и идет в спортивный зал. "Плавание, планки, подтяжки – каждый день по много часов занимаюсь физкультурой, – пояснил артист. – Слежу и за питанием. Хотя хожу в любимую вареничную, но после нее хочется заниматься спортом в два раза больше. Я отказался от сладкой газировки, зато употребляю много молока, йогуртов".

Сегодня тело артиста щедро покрыто татуировками. Но он уверяет, что все они – временные, поэтому со временем смоются. Но полностью покрытое наколками тело планирует показать в фильме, который выйдет уже скоро.