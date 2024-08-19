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Воскресенье 18 августа

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Сегодня Мэттью Перри могло исполниться 55 лет: вспоминаем трагический путь актера

Сегодня Мэттью Перри могло исполниться 55 лет: вспоминаем трагический путь актера
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Трагическая смерть Мэттью Перри в прошлом году потрясла поклонников по всему миру. В память о нем мы решили собрать несколько занимательных фактов, которые могут быть вам неизвестны.

Тайная любовь к Дженнифер Энистон

Мэттью Перри и Дженнифер Энистон познакомились за два года до начала съемок «Друзей». С первого взгляда Перри потерял голову от Энистон, но так и не решился на первый шаг. В то время как он скрывал свои чувства, Дженнифер уже ответила согласием Брэду Питту. Позже Перри признавался: «Все догадывались о моих чувствах, но я всегда это скрывал».

Разрыв с Джулией Робертс

Неуверенность Перри в отношениях с женщинами стала предметом обсуждения. В середине 90-х он встречался с Джулией Робертс, но разорвал отношения, считая себя недостойным ее. «Встречаться с Джулией — это слишком для меня», — говорил он. Эта неуверенность стала причиной их разрыва, хотя оба были влюблены.

Теннисные навыки

Перри увлекся теннисом в детстве, когда переехал с мамой в Канаду. Он даже стал третьей ракеткой страны. Однако вскоре актер решил, что кино ему ближе, и забросил спорт. Интересно, что он сыграл теннисиста в одной из серий «Беверли Хиллз 90210».

Влияние на сценаристов "Друзей"

Перри был единственным из актеров, к которому сценаристы прислушивались. Он мог часами обсуждать диалоги и сюжетные линии, и его идеи часто внедрялись в сценарий. Образ Чендлера Бинга во многом был списан с него самого.

Дефект пальца

На правой руке Перри можно заметить деформированный средний палец. Это произошло из-за несчастного случая — он случайно зажал палец дверью. Несмотря на этот дефект, Мэттью оставался одним из самых сексуальных актеров своего времени.

Роман с Гвинет Пэлтроу

Перри и Гвинет Пэлтроу были близки еще до его знаменитости. В 1993 году они провели лето вместе, купаясь и наслаждаясь временем вдали от посторонних глаз. Гвинет вспоминает, как они долго целовались в поле, скрываясь от всех.

Борьба с зависимостями

Несмотря на свои успехи, Перри долгое время боролся с зависимостями от алкоголя и наркотиков. Эта борьба оставила глубокий след в его жизни и карьере, но он продолжал вдохновлять многих своей открытостью о проблемах. Мэттью Перри навсегда останется в памяти поклонников как талантливый актер и человек, который смог преодолеть множество трудностей на своем пути.

Телеграм канал

19 августа 2024, 00:08
Мэттью Перри. Фото: соцсети
Дни.ру• Требует проверки

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