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Пятница 16 августа

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Влюбленная Бородина готовится к свадьбе: торжество пройдет на Алтае

Влюбленная Бородина готовится к свадьбе: торжество пройдет на Алтае
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Ксения Бородина именно на Алтае обрела свое женское счастье.

Ксения Бородина недавно предъявила публике своего нового возлюбленного Николая Сердюкова, с которым у нее возникли романтические чувства во время съемок шоу "Последний герой". Этот сезон проходил на Алтае. Пока в телевизионном эфире команда "выживальщиков" продолжает бороться за звание первого, то есть последнего героя, Бородина снова приехала на место знакомства с избранником.

Поводом стало свадебное торжество, которое пройдет на Алтае. Влюбленная Бородина показала в соцсети, как готовится к свадьбе друга Сердюкова, блогера Никиты Серова. Она оказалась в большой компании молодых людей, которые известны многим по соцсетям.

Ксения Бородина. Фото: соцсети / @borodylia

Кроме Бородиной и Сердюкова, на мероприятие приехали недавно разведенный Артем Чекалин (муж блогерши Лерчек) в компании новой пассии, а также экс-участники "Дома-2" Арай Чобанян и Ирина Пинчук. Последняя пожаловалась своим подписчикам, что не смогла записаться к визажисту и стилисту, поэтому за полчаса до начала торжества ей пришлось срочно собираться самостоятельно.

Накануне события молодые люди весело провели время, а сегодня им предстоит стать свидетелями создания новой семьи. Кстати, для Никиты Серова это второй брак. Ранее он был женат на блогерше Надин Серовски, от которой у него растет сын Родион.

Телеграм канал

16 августа 2024, 12:54
Ксения Бородина. Фото: кадр из шоу "Бородина против Бузовой"
соцсети• Требует проверки

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Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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