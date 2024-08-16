Вскрылись страшные подробности аферы с Долиной: Пострадавших больше

Популярность Ларисы Долиной за последнюю неделю значительно выросла. Но какой ценой! Поклонники уже несколько дней переживают за народную артистку России, которая стала жертвой мошенников.
Аферисты вынудили Долину продать огромную квартиру в элитном ЖК в центре Москвы. После продажи вырученные за недвижимость деньги Лариса Александровна отдала преступникам. Таким образом певица лишилась всего и сразу: жилья, стоимостью более 100 млн рублей и крупной суммы денег (в общей сложности звезда передала злоумышленникам около 200 млн рублей).
Каждый день появляются новые факты по этому громкому делу. И вот опять вскрылись новые страшные подробности аферы. Парапсихолог Джулия Лу уверена, что пострадавших в этой афере будет гораздо больше.
"В этой мошеннической схеме пострадает не только Долина, будут еще известные личности", – заявила эксперт.
Что же касается денег, то по словам Джулии, исполнительница хита "Лунная мелодия" таким образом расплатилась за что-то в своей жизни. Кроме того, парапсихолог видит, что в афере замешаны три влиятельных человека, хорошо известных знаменитости. Женщину, которая выполняла роль курьера и забирала деньги у певицы, задержали. На допросе она заявила, что тоже стала жертвой обмана. Правда это или выдумка будет разбираться следствие. В качестве вывода парапсихолог заверила, что в дальнейшем судьба Долиной сложится достаточно оптимистично, и все проблемы останутся позади.
Напомним, недавно Лариса Долина подверглась нападкам хейтеров после того, как отказалась брать букет из лилий у своей поклонницы. Певица объяснила свой поступок страшной аллергией на это растение. Однако фанатов это не устроило, они написали, что исполнительница могла бы взять цветы и сразу же положить их, а не вести себя столь надменно.
После этого народная артистка повздорила с одним из своих подписчиков в соцсети, где даже оскорбила молодого человека. В итоге исполнительница написала пост, заявив, что больше она отвечать не намерена, а тем, кому не нравится ее творчество, предложила покинуть аккаунт.