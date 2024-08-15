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Четверг 15 августа

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Известный певец раскрыл детали конфликта Градского и Пугачевой из-за оскорбительной выходки

Известный певец раскрыл детали конфликта Градского и Пугачевой из-за оскорбительной выходки
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Известный певец и финалист шоу "Суперстар! Возвращение" Игорь Наджиев раскрыл подробности конфликта между Аллой Пугачевой и Александром Градским. Раздор стал известен благодаря его оскорбительному высказыванию в адрес памяти легенды русского романса Изабеллы Юрьевой.

По словам Наджиева, инцидент произошел в связи с выдвижением Юрьевой на премию Президента к ее столетию. К сожалению, певица не дожила до этой награды, и вопрос о премии стал темой обсуждения на круглом столе деятелей культуры.

Градский предложил выделить средства на памятник Юрьевой на Донском кладбище, что вызвало резкую реакцию Пугачевой. Она произнесла фразу: "А что теперь, у нас всем покойницам будут давать премии?". Это замечание глубоко оскорбило Градского, который считал Юрьеву значимой фигурой в истории музыки. Он был настолько возмущен, что два года не общался с Пугачевой. Наджиев подчеркивает, что Градский всегда относился к Пугачевой с уважением, но этот случай стал для него пределом.

Изабелла Юрьева была не только выдающейся певицей, но и символом музыкальной культуры. Наджиев отмечает, что такое пренебрежительное отношение к памяти артистки говорит о многом и подчеркивает контраст между Градским и Пугачевой. Градский всегда ставил интересы других выше своих собственных, что особенно проявилось в его работе над проектом "Голос". Он переживал за судьбы своих учеников и стремился создать условия для их развития.

Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов

По мнению Наджиева, уважение к наследию и памяти великих артистов — это то, что должно объединять людей в сфере искусства. Он также указал на отсутствие у Пугачевой этого благородства, которое было присуще Градскому. Важно помнить о тех, кто создал музыкальную культуру, и ценить их вклад. Конфликт между двумя легендами подчеркивает, как важно сохранять уважение к прошлому и не забывать о тех, кто оставил след в истории.

Телеграм канал

15 августа 2024, 19:49
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов
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