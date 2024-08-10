Тест по "Винни-Пуху": только любители советских мультфильмов смогут верно ответить на все вопросы

История медведя, отправившегося на поиск меда, после перевода Бориса Заходера стала знаменита на весь Советский Союз.

За время существования СССР было создано немало хороших мультипликационных фильмов, которые до сих пор пользуются популярностью у людей всех возрастов. На них выросли мы сами, теперь их смотрят наши дети и внуки.

"Винни-Пух" — один из таких советский мультфильмов, который известен каждому. Он состоит из трех серий (глав), созданных в 1969 году. История о том, как неуклюжий медвежонок отправляется на поиски меда и использует все возможные методы в борьбе за любимое лакомство, полюбилась советскому зрителю и недавно стала опять набирать популярность. А помните ли вы подробности этой мультипликационной картины, проверим в несложном тесте.