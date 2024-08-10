Тест по "Винни-Пуху": только любители советских мультфильмов смогут верно ответить на все вопросы

За время существования СССР было создано немало хороших мультипликационных фильмов, которые до сих пор пользуются популярностью у людей всех возрастов. На них выросли мы сами, теперь их смотрят наши дети и внуки.
"Винни-Пух" — один из таких советский мультфильмов, который известен каждому. Он состоит из трех серий (глав), созданных в 1969 году. История о том, как неуклюжий медвежонок отправляется на поиски меда и использует все возможные методы в борьбе за любимое лакомство, полюбилась советскому зрителю и недавно стала опять набирать популярность. А помните ли вы подробности этой мультипликационной картины, проверим в несложном тесте.