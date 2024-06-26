Конфликт обостряется: Успенская подлила масла в огонь вражды с Киркоровым

Скандал между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской продолжает разгораться. Это происходит несмотря на попытки примирения.



После того, как Киркоров подал иск на Успенскую за оскорбление в интервью, а также обвинил ее в недоброжелательных высказываниях, судебное разбирательство стало центром внимания шоу-бизнеса. Адвокат певицы Успенской Елена Сенина сообщила о том, что Филипп отказался от мирового соглашения с артисткой.

Однако, когда продюсер Иосиф Пригожин предложил сторонам примириться и забыть о конфликте, все согласились. Но после того, был предложен проект мирового соглашения, в котором не было четких шагов к примирению, Успенская отказалась его подписывать. Филипп Киркоров внес свои поправки в документ, требуя извинений от Успенской, а также обязательства не комментировать интервью. Однако певица отказалась подписывать это соглашение.

Иосиф Пригожин, пытавшийся уладить конфликт, выразил сожаление по поводу неудачного исхода переговоров. В результате скандал между двумя артистами продолжается, оставляя публику в ожидании развития событий и возможного разрешения ситуации.

Стоит отметить, что скандал начался после того, как Любовь Успенская назвала Киркорова "женоненавистником" в интервью блогеру Алене Жигаловой. В ответ певец подал на нее в суд, требуя компенсацию в размере десяти миллионов рублей и обвинив ее в выпрашивании дорогих вещей.

