"Заколебался ездить": Киркоров объяснил свой отказ от гастролей по стране

Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" с аншлагами идет уже полтора года. Но Филипп Киркоров оценил его только сейчас, когда спектакль посмотрел миллион человек. Играет же в нем Анастасия Стоцкая, которую король российской эстрады считает своей лучшей ученицей.



Филипп Киркоров несколько раз участвовал в театральных постановках – играл главную роль в мюзикле "Чикаго", выходил в качестве приглашенной звезды в "Шахматах". "Было смешно и неожиданно – все подумали, что это двойник", – вспоминает певец тот опыт, когда появился на сцене МДМ с суперхитом "Одна ночь в Бангкоке".

Он считает, что по его собственным песням и его богатой на события биографии вполне можно было бы тоже сделать мюзикл, подобный "Ничего не бойся, я с тобой" по композициям группы "Секрет". "Я бы назвал этот спектакль "Дива", – улыбается Филипп. – А со всеми авторами песен я договорюсь".

Правда, пока все это мечты, мечты... "Этим летом я буду сниматься в фильме "Братья" – уже 26 декабря состоится премьера этой комедии, – сообщил Киркоров. – Поэтому у меня не будет в этом году традиционных выступлений на черноморских курортах. Приеду только на конкурс молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи (с 22 по 27 августа – Прим. ред.), где я член жюри".

Филипп пояснил, почему отказывается сейчас от гастролей: "Я просто заколебался ездить! Не езжу уже полтора года! Зато снимаюсь в кино, участвую в телевизионных проектах".