"Это непозволительно": Орбакайте с треском провалилась на сцене

Роскошный антураж, Монако, Кристина Орбакайте... Казалось бы, все составляющие идеального музыкального вечера в сборе. Однако, недавнее выступление певицы в одном из ресторанов княжества вызвало неоднозначную реакцию публики. На фоне ослепительного блеска и гламура вокальные данные звезды, по мнению некоторых, проявились недостаточно убедительно.



Что же пошло не так? Неужели репутация Кристины Орбакайте как сильной вокалистки оказалась под угрозой? Музыкальный продюсер Павел Рудченко уверен: не стоит спешить с выводами, ведь дьявол, как всегда, кроется в деталях, а точнее – в технических аспектах проведения концерта. Эксперт провел четкую грань между выступлением на профессионально оборудованной концертной площадке и импровизированным концертом в ресторане. Это как сравнить театральные подмостки и самодеятельность в актовом зале: атмосфера и ожидания совершенно разные, но главное – отличается сам подход к организации.

Выступление на корпоративе – это всегда проверка на прочность для любого, даже самого маститого артиста. Ведь одно дело – большая сцена, где все продумано до мелочей: и идеально выстроенный звук, и безупречная акустика, и целая команда профессионалов, готовых в любой момент прийти на помощь. В таких условиях певец раскрывается на максимум, выдавая лучшее, на что способен его голос. Совсем другое дело – ресторанная площадка, где зачастую о качественном звуке задумываются в последнюю очередь. И здесь артисту приходится рассчитывать только на себя, преодолевая массу технических препятствий. А это – колоссальный риск, ведь даже самый сильный вокал может потеряться в ресторанном гуле.

Именно этот риск и сыграл злую шутку с Кристиной Орбакайте, считает Рудченко. Вместо мощной звуковой аппаратуры, четко отлаженной акустики и слаженной работы звукорежиссеров певица получила лишь слабое подобие настоящего концертного звучания.

"Площадка в принципе не подготовлена, то есть собрали оборудование из того, что было, и какой-то минимальный комплект поставили. Кристина Орбакайте видно, что поет на износ. То есть ей некомфортно, она себя плохо слышит. Вот она кричит в микрофон. Это, конечно, непозволительно для артиста подобной величины", – констатирует продюсер.

Таким образом, перед нами в меньшей степени история провала на сцене, а в большей — досадное недоразумение, столкновение двух миров: мира высокого искусства и мира прагматичного, ресторанного бизнеса. И Кристина Орбакайте, как истинный профессионал, сделала все, что от нее зависело, чтобы сохранить марку и достойно выйти из этой ситуации.