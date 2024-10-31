Тест для любознательных: попробуйте угадать названия городских птиц

Получившего серьезную травму сына Тодоренко срочно отвезли в больницу

Регина Тодоренко поделилась тревожной новостью о здоровье своего сына Михаила. В своем блоге телеведущая рассказала о том, что мальчик получил серьезную травму головы, что потребовало немедленного обращения в больницу для наложения швов. Инцидент стал настоящим испытанием для Регины.