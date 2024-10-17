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Четверг 17 октября

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"Таких всего две на планете": Киркоров потряс сумкой по цене квартиры

"Таких всего две на планете": Киркоров потряс сумкой по цене квартиры
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Филипп Киркоров – главный эстрадный модник. Ну нет у нас больше артистов, чьи наряды вызывают такой же интерес, кто умеет так же богато одеваться и каждый раз восхищать. На гала-ужин российской национальной музыкальной премии "Виктория" король российской эстрады пришел с невероятной красоты и стоимости сумкой.

"Шоппинг-терапия — большое удовольствие, – всегда говорит Киркоров. – Я ведь многие коллекции первых линий знаменитых домов моды покупаю прямо с подиума. Артист должен каждый раз появляться в новых костюмах. Не в моих традициях приходить на съемку программы в вещи, которую зрители уже раньше видели. Люблю удивлять, и возможно, поэтому столько лет и популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню".

На сей раз он удивил сумкой из коллекции "весна-лето/25" французского дома моды Louis Vuitton, который специализируется на производстве чемоданов и сумок класса "люкс". "Таких сумок всего две на планете – у меня и Джейдена Смита (американский актер, танцор и рэпер, сын актера Уилла Смита – Прим. ред.)", – счастливо улыбается Филипп. Американец представлял эту сумку на недавней Парижской неделе моды.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Киркоров открыл сумку и позволил корреспонденту "Дни.ру" заглянуть в эту красоту. Размер – 25 x 17,2 x 12,3 см. Внутри – семь кожаных отсеков для различных аксессуаров. "Я сам себе купил эту сумку, потому что уже не в том статусе, чтобы принимать подарки", – пояснил исполнитель. При этом о цене такой красоты Киркоров предпочел молчать. "Есть что-то дороже денег, и эта сумка – бесценна".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Коллеги визжали от восторга, увидев эту чудо-сумочку короля. Реакцию Наташи Королевой вообще можно было сравнить с реакцией Эллочки-Людоедки на ситечко для чая в романе "12 стульев": "На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из-под консервов на людоеда Мумбо-Юмбо. В таких случаях людоед кричит полным голосом, Эллочка же тихо застонала: "Хо-хо!"

Cтоит напомнить, что марка Louis Vuitton время от времени выпускает лимитированные серии сумок в виде шедевров архитекторы. Так в 2023 году была выпущена сумка, представляющая собой копию дома, в котором основатель Louis Vuitton жил и создал первую мастерскую для компании еще в 1869 году.

А миниатюрный сундук Malle Arc de Triomphe, с которой пришел на гала-ужин Киркоров выглядит как знаменитая Триумфальная арка на площади Звезды в Париже, установленная по распоряжению Наполеона Бонапарта в ознаменование побед его "Великой армии". На официальном сайте французского модного дома стоит такая сумка в переводе 3 470 580 рублей. Это цена "однушки" в регионах России.

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17 октября 2024, 09:28
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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