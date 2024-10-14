Молодая жена Петросяна показала округлившийся живот и подтвердила беременность

В марте Татьяна Брухунова удивила общественность. Она объявила, что во второй раз стала мамой.



Новорожденная дочь Петросяна и его молодой жены получила необычное имя — Матильда. Однако радость материнства была омрачена подозрениями подписчиков, которые начали обсуждать возможность использования суррогатной матери. Основным поводом для таких домыслов стало отсутствие фотографий с беременным животом Татьяны.

В день рождения Матильды Брухунова решила опровергнуть слухи и подтвердила, что действительно сама выносила и родила девочку. Она опубликовала снимок из своего архива, на котором позирует в лосинах с заметным животиком. Под фото Татьяна написала: "Год назад в нашу жизнь пришла Матильда. Как только я взглянула на тебя, я поразилась, как же я люблю тебя, хоть и видела впервые".

Ранее Татьяна уже сталкивалась с недовольством общественности и не раз пыталась объяснить свою позицию. Она подчеркнула, что не обязана делиться личными моментами беременности в социальных сетях. В ответ на критику она заявила: "Если я не публикую свои беременные фотографии, это не значит, что их нет. Может, вам еще анализы показать?!".

С появлением первого ребенка Брухуновой также пришлось столкнуться с негативом. Некоторые люди не стеснялись высказывать свое мнение прямо в общественных местах. Татьяна вспоминает случай, когда в магазине к ней подошла женщина и произнесла оскорбительные слова. Это оставило у нее шокирующие впечатления: "В первый момент я была поражена. Хотелось раствориться, чтобы никто не увидел".

К сожалению, подобные инциденты происходили не раз, и хотя Татьяна старалась не зацикливаться на них, они оставили след в её памяти. Она утверждает, что не испытывает злости и понимает, что у каждого своя мера культуры.

Кроме того, Татьяна Брухунова была объектом обсуждений из-за своего романа с Евгением Петросяном. Многие считали ее разлучницей, разрушившей долгие отношения между юмористом и его бывшей супругой Еленой Степаненко. Несмотря на критику, Татьяна уверенно заявляет: "Я закрыла дверь в прошлую жизнь и больше не возвращаюсь. Сегодня мне хорошо, и я могу назвать себя счастливым человеком".